العالم في صور

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15/8/2017
سكان بلدة بلجيكية يشاركون في مهرجان لإعداد أكبر طبق "أومليت" باستخدام 10 آلاف بيضة.

وتم طهي الأومليت في مقلاة ضخمة يبلغ قطرها 4 أمتار وتزن نحو طن ونصف وسط حضور جماهيري كبير.

ناشطات يبكين بعد محاصرة الشرطة لهن أمام برج ترمب أثناء تنظيمهن وقفة ضد ممارسات العنصرية بالولايات المتحدة الأمريكية
ناشطات يبكين بعد محاصرة الشرطة لهن أمام برج ترمب أثناء تنظيمهن وقفة ضد ممارسات العنصرية بالولايات المتحدة الأمريكية
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شرطي يقفز بدراجة نارية داخل طوق مشتعل أثناء عرض عسكري احتفالا بيوم الاستقلال في الهند الذي يوافق 15 أغسطس آب
شرطي يقفز بدراجة نارية داخل طوق مشتعل أثناء عرض عسكري احتفالا بيوم الاستقلال في الهند الذي يوافق 15 أغسطس آب
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يراجع مع قادة الجيش الاستعدادات لأي عمل عسكري محتمل في ظل توترات بين بلاده وأمريكا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يراجع مع قادة الجيش الاستعدادات لأي عمل عسكري محتمل في ظل توترات بين بلاده وأمريكا
سكان بلدة بلجيكية يشاركون في مهرجان لإعداد أكبر طبق "أومليت" باستخدام 10 آلاف بيضة. وتم طهي الأومليت في مقلاة ضخمة يبلغ قطرها 4 أمتار وتزن نحو طن ونصف وسط حضور جماهيري كبير.
سكان بلدة بلجيكية يشاركون في مهرجان لإعداد أكبر طبق "أومليت" باستخدام 10 آلاف بيضة. وتم طهي الأومليت في مقلاة ضخمة يبلغ قطرها 4 أمتار وتزن نحو طن ونصف وسط حضور جماهيري كبير.
حسام حسن مدرب النادي المصري البورسعيدي في لحظة حسرة بعد خسارة فريقه في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي المصري في بطولة كأس مصر
حسام حسن مدرب النادي المصري البورسعيدي في لحظة حسرة بعد خسارة فريقه في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي المصري في بطولة كأس مصر
الأهلي المصري يتوج بكأس مصر بعد فوزه على النادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف
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