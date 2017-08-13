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الرسم بالتبغ!

لوحة من التبغ تصور وجه الممثل الأمريكي جوني ديب من تصميم الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك الذي يرسم بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
لوحة من التبغ تصور وجه الممثل الأمريكي جوني ديب من تصميم الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك الذي يرسم بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
13/8/2017

بالتبغ والبارود.. شاب مصري يرسم لوحاته للتوعية بمخاطر التدخين.

بالتبغ والبارود.. شاب مصري يرسم لوحاته للتوعية بمخاطر التدخين.
بالتبغ والبارود.. شاب مصري يرسم لوحاته للتوعية بمخاطر التدخين.
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لوحة من التبغ تصور وجه الممثل الأمريكي جوني ديب من تصميم الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك الذي يرسم بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
لوحة من التبغ تصور وجه الممثل الأمريكي جوني ديب من تصميم الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك الذي يرسم بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك يرسم لوحة بالتبغ تصور وجه الممثل المصري عادل إمام. ويرسم الحبروك لوحاته بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك يرسم لوحة بالتبغ تصور وجه الممثل المصري عادل إمام. ويرسم الحبروك لوحاته بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك يرسم لوحة بالتبغ تصور وجه الممثل المصري عادل إمام. ويرسم الحبروك لوحاته بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك يرسم لوحة بالتبغ تصور وجه الممثل المصري عادل إمام. ويرسم الحبروك لوحاته بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك، فنان يرسم بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
الفنان المصري عبد الرحمن الحبروك، فنان يرسم بالتبغ بهدف التوعية بمخاطر التدخين.
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