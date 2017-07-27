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بالصور
أكشاك الفتوى
27/7/2017
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كشك للفتوى أقامه مجمع البحوث الإسلامية المصري في محطة مترو أنفاق بالقاهرة .
الكشك أثار حالة من الجدل في الشارع المصري بين مؤيد استحسن الفكرة ومعارض رفض مناقشة الدين في محطات المترو.
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أزهريان يجلسان في كشك للفتوى تقول الحكومة إنه يهدف لخدمة الجمهور والأفكار المتطرفة .
كشك للفتوى أقامه مجمع البحوث الإسلامية المصري في محطة مترو أنفاق بالقاهرة .
الحكومة تقول إن التجربة لا زالت قيد التقييم ومن الممكن تعميمها في جميع محطات المترو أو إلغائها
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