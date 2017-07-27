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أكشاك الفتوى

27/7/2017

كشك للفتوى أقامه مجمع البحوث الإسلامية المصري في محطة مترو أنفاق بالقاهرة .

الكشك أثار حالة من الجدل في الشارع المصري بين مؤيد استحسن الفكرة ومعارض رفض مناقشة الدين في محطات المترو.
الكشك أثار حالة من الجدل في الشارع المصري بين مؤيد استحسن الفكرة ومعارض رفض مناقشة الدين في محطات المترو.
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أزهريان يجلسان في كشك للفتوى تقول الحكومة إنه يهدف لخدمة الجمهور والأفكار المتطرفة .
أزهريان يجلسان في كشك للفتوى تقول الحكومة إنه يهدف لخدمة الجمهور والأفكار المتطرفة .
كشك للفتوى أقامه مجمع البحوث الإسلامية المصري في محطة مترو أنفاق بالقاهرة .
كشك للفتوى أقامه مجمع البحوث الإسلامية المصري في محطة مترو أنفاق بالقاهرة .
الحكومة تقول إن التجربة لا زالت قيد التقييم ومن الممكن تعميمها في جميع محطات المترو أو إلغائها
الحكومة تقول إن التجربة لا زالت قيد التقييم ومن الممكن تعميمها في جميع محطات المترو أو إلغائها
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