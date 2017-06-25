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بالصور
عيد الفطر
25/6/2017
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احتفل مسلمون في العديد من دول العالم الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك
مسلمون في بنما يؤدون صلاة العيد
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مسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية يؤدون صلاة العيد
مسلمون يؤدون صلاة العيد في مدينة مكسيكو سيتي
نساء مسلمات في الموصل تحملن مساعدات غذائية حصلن عليها في أول أيام عيد الفطر
أطفال في الموصل يحتفلون بعيد الفطر رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة بسبب المعارك
مسلمون في إندونيسيا يؤدون صلاة العيد
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أطفال في تايلند يؤدون صلاة العيد
نساء في مصر تحتفلن بعيد الفطر
مسلمون يؤدون صلاة العيد في كاليفورنيا
مسلمون يؤدون صلاة العيد في جوبا بجنوب السودان
فتيات تلتقطن صورة "سيلفي" بعد صلاة العيد في الفلبين
صلاة العيد في أفغانستان
مسلمون يؤدون صلاة العيد في سنغافورة
صلاة العيد في قطاع غزة
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