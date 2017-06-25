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عيد الفطر

25/6/2017

احتفل مسلمون في العديد من دول العالم الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك

مسلمون في بنما يؤدون صلاة العيد
مسلمون في بنما يؤدون صلاة العيد
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مسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية يؤدون صلاة العيد
مسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية يؤدون صلاة العيد
مسلمون يؤدون صلاة العيد في مدينة مكسيكو سيتي
مسلمون يؤدون صلاة العيد في مدينة مكسيكو سيتي
نساء مسلمات في الموصل تحملن مساعدات غذائية حصلن عليها في أول أيام عيد الفطر
نساء مسلمات في الموصل تحملن مساعدات غذائية حصلن عليها في أول أيام عيد الفطر
أطفال في الموصل يحتفلون بعيد الفطر رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة بسبب المعارك
أطفال في الموصل يحتفلون بعيد الفطر رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة بسبب المعارك
مسلمون في إندونيسيا يؤدون صلاة العيد
مسلمون في إندونيسيا يؤدون صلاة العيد
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أطفال في تايلند يؤدون صلاة العيد
أطفال في تايلند يؤدون صلاة العيد
نساء في مصر تحتفلن بعيد الفطر
نساء في مصر تحتفلن بعيد الفطر
مسلمون يؤدون صلاة العيد في كاليفورنيا
مسلمون يؤدون صلاة العيد في كاليفورنيا
مسلمون يؤدون صلاة العيد في جوبا بجنوب السودان
مسلمون يؤدون صلاة العيد في جوبا بجنوب السودان
فتيات تلتقطن صورة "سيلفي" بعد صلاة العيد في الفلبين
فتيات تلتقطن صورة "سيلفي" بعد صلاة العيد في الفلبين
صلاة العيد في أفغانستان
صلاة العيد في أفغانستان
مسلمون يؤدون صلاة العيد في سنغافورة
مسلمون يؤدون صلاة العيد في سنغافورة
صلاة العيد في قطاع غزة
صلاة العيد في قطاع غزة
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