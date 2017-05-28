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رمضان في تركيا

لحظة انطلاق مدفع الإفطار في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
لحظة انطلاق مدفع الإفطار في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
28/5/2017

مشاهد لتجمع عدد من الناس ساعة الإفطار في شوارع مدينة إسطنبول التركية.

لحظة انطلاق مدفع الإفطار في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
لحظة انطلاق مدفع الإفطار في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
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عدد من الأسر المتجمعة لتناول طعام الإفطار بميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
عدد من الأسر المتجمعة لتناول طعام الإفطار بميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
أشخاص يدعون الله قبيل الإفطار في أول أيام شهر رمضان بميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
أشخاص يدعون الله قبيل الإفطار في أول أيام شهر رمضان بميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
أشخاص يدعون الله قبيل الإفطار في أول أيام شهر رمضان بشارع الاستقلال الشهير بمدينة إسطنبول التركية.
أشخاص يدعون الله قبيل الإفطار في أول أيام شهر رمضان بشارع الاستقلال الشهير بمدينة إسطنبول التركية.
طفل يلعب بينما يتناول أشخاص طعام الإفطار بعد صيام أول أيام شهر رمضان بميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
طفل يلعب بينما يتناول أشخاص طعام الإفطار بعد صيام أول أيام شهر رمضان بميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية.
فتيات يلتقطن صورة "سيلفي" ساعة الإفطار بشارع الاستقلال الشهير بمدينة إسطنبول التركية.
فتيات يلتقطن صورة "سيلفي" ساعة الإفطار بشارع الاستقلال الشهير بمدينة إسطنبول التركية.
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