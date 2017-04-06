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بالصور
حمام فلسطيني
فلسطيني يعرض حمامة خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
6/4/2017
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هواة تربية الحمام في قطاع غزة ينظمون معرضا للحمام في خان يونس.
فلسطيني يعرض حمامة خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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فلسطيني يفحص أقفاص الحمام خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
أطفال فلسطينيون يشاهدون الحمام خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
فلسطينيون يطلقون الحمام خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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