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حمام فلسطيني

فلسطيني يعرض حمامة خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
فلسطيني يعرض حمامة خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
6/4/2017

هواة تربية الحمام في قطاع غزة ينظمون معرضا للحمام في خان يونس.

فلسطيني يعرض حمامة خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
فلسطيني يعرض حمامة خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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فلسطيني يفحص أقفاص الحمام خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
فلسطيني يفحص أقفاص الحمام خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
أطفال فلسطينيون يشاهدون الحمام خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
أطفال فلسطينيون يشاهدون الحمام خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
فلسطينيون يطلقون الحمام خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
فلسطينيون يطلقون الحمام خلال معرض نظمه هواة تربية الحمام في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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