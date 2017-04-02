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تفتّح أزهار الكرز

امرأتان تتنزهان أسفل أشجار الكرز بالقرب من خزان "تايدل بيزن" المائي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
امرأتان تتنزهان أسفل أشجار الكرز بالقرب من خزان "تايدل بيزن" المائي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
2/4/2017

موسم تفتح أزهار الكرز في أنحاء مختلفة من العالم.

امرأتان تتنزهان أسفل أشجار الكرز بالقرب من خزان "تايدل بيزن" المائي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
امرأتان تتنزهان أسفل أشجار الكرز بالقرب من خزان "تايدل بيزن" المائي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
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امرأتان تجلسان أسفل زهور الكرز المتفتحة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
امرأتان تجلسان أسفل زهور الكرز المتفتحة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
سيدة تلتقط صورا لأزهار الكرز المتفتحة بالقرب من خزان "تايدل بيزن" المائي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
سيدة تلتقط صورا لأزهار الكرز المتفتحة بالقرب من خزان "تايدل بيزن" المائي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
امرأة تلتقط صورا لأزهار الكرز المتفتحة في إحدى حدائق طوكيو.
امرأة تلتقط صورا لأزهار الكرز المتفتحة في إحدى حدائق طوكيو.
سيدتان تلتقطان صورة "سيلفي" مع أزهار الكرز المتفتحة في إحدى حدائق طوكيو
سيدتان تلتقطان صورة "سيلفي" مع أزهار الكرز المتفتحة في إحدى حدائق طوكيو
سائحون يلتقطون صور أزهار الكرز المتفتحة بمقاطعة جيانغسو الصينية.
سائحون يلتقطون صور أزهار الكرز المتفتحة بمقاطعة جيانغسو الصينية.
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