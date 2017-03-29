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بالصور
بريطانيا
خطاب الخروج!
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توقع خطابا رسميا لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يعلن الشروع في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
29/3/2017
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بريطانيا تبدأ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توقع خطابا رسميا لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يعلن الشروع في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
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رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى توقيعها خطابا رسميا لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يعلن الشروع في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
ممثل بريطانيا الدائم لدى الاتحاد الأوربي تيم بارو يسلّم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
الخطاب الموقع من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك والذي يعلن بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
نص الخطاب الموقع من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك والذي يعلن بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
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