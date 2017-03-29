البث الحي

بالصور

بريطانيا

خطاب الخروج!

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توقع خطابا رسميا لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يعلن الشروع في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توقع خطابا رسميا لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يعلن الشروع في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
29/3/2017

بريطانيا تبدأ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توقع خطابا رسميا لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يعلن الشروع في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توقع خطابا رسميا لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يعلن الشروع في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
اعلان
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى توقيعها خطابا رسميا لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يعلن الشروع في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى توقيعها خطابا رسميا لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يعلن الشروع في إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدءا من 28 مارس/آذار.
ممثل بريطانيا الدائم لدى الاتحاد الأوربي تيم بارو يسلّم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
ممثل بريطانيا الدائم لدى الاتحاد الأوربي تيم بارو يسلّم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
الخطاب الموقع من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك والذي يعلن بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
الخطاب الموقع من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك والذي يعلن بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
نص الخطاب الموقع من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك والذي يعلن بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
نص الخطاب الموقع من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لرئيس المجلس الأوربي دونالد توسك والذي يعلن بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
المزيد من صالة عرض

فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس

الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)