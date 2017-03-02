search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
بالصور
فرار إلى كندا
لاجئون سوريون على الحدود الكندية الأمريكية
2/3/2017
facebook
twitter
whatsapp
السلطات الكندية تعتقل مجموعة من اللاجئين فروا إلى أراضيها من الولايات المتحدة.
السلطات الكندية تعتقل مجموعة من اللاجئين فروا إلى أراضيها من الولايات المتحدة.
اعلان
لاجئون يتحدون ظروف الشتاء القارس لدخول كندا عبر الأراضي الأمريكية فارين من حملة ترمب على المهاجرين غير الشرعيين.
خبراء يتوقعون زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى كندا مع ذوبان الثلوج وارتفاع درجة حرارة الطقس.
خوف يسيطر على طفل لاجئ مع أسرته على الحدود الكندية الأمريكية
خبراء يتوقعون زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى كندا مع ذوبان الثلوج وارتفاع درجة حرارة الطقس.
اعلان
السلطات الكندية تعتقل اللاجئين غير النظاميين لحين التحقق من عدم تورطهم في جرائم
المزيد من صالة عرض
فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس
الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن
عودة المعتمرين إلي الحرم المكي
احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل
الأكثر قراءة
تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي
رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)
"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)
هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن