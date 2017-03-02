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فرار إلى كندا

لاجئون سوريون على الحدود الكندية الأمريكية
لاجئون سوريون على الحدود الكندية الأمريكية
2/3/2017

السلطات الكندية تعتقل مجموعة من اللاجئين فروا إلى أراضيها من الولايات المتحدة.

السلطات الكندية تعتقل مجموعة من اللاجئين فروا إلى أراضيها من الولايات المتحدة.
السلطات الكندية تعتقل مجموعة من اللاجئين فروا إلى أراضيها من الولايات المتحدة.
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لاجئون يتحدون ظروف الشتاء القارس لدخول كندا عبر الأراضي الأمريكية فارين من حملة ترمب على المهاجرين غير الشرعيين.
لاجئون يتحدون ظروف الشتاء القارس لدخول كندا عبر الأراضي الأمريكية فارين من حملة ترمب على المهاجرين غير الشرعيين.
خبراء يتوقعون زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى كندا مع ذوبان الثلوج وارتفاع درجة حرارة الطقس.
خبراء يتوقعون زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى كندا مع ذوبان الثلوج وارتفاع درجة حرارة الطقس.
خوف يسيطر على طفل لاجئ مع أسرته على الحدود الكندية الأمريكية
خوف يسيطر على طفل لاجئ مع أسرته على الحدود الكندية الأمريكية
خبراء يتوقعون زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى كندا مع ذوبان الثلوج وارتفاع درجة حرارة الطقس.
خبراء يتوقعون زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى كندا مع ذوبان الثلوج وارتفاع درجة حرارة الطقس.
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السلطات الكندية تعتقل اللاجئين غير النظاميين لحين التحقق من عدم تورطهم في جرائم
السلطات الكندية تعتقل اللاجئين غير النظاميين لحين التحقق من عدم تورطهم في جرائم
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