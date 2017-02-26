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حفل زواج جماعي

عرائس يعرضن أيديهن المزينة بالحناء قبل زفافهن خلال حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
عرائس يعرضن أيديهن المزينة بالحناء قبل زفافهن خلال حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
26/2/2017

حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.

عرائس يعرضن أيديهن المزينة بالحناء قبل زفافهن خلال حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
عرائس يعرضن أيديهن المزينة بالحناء قبل زفافهن خلال حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
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عروس تضبط حلق الأنف قبل زفافها ضمن حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
عروس تضبط حلق الأنف قبل زفافها ضمن حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
عرائس ينتظرن مراسم زفافهن في حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
عرائس ينتظرن مراسم زفافهن في حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
عريس في انتظار زفافه ضمن حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
عريس في انتظار زفافه ضمن حفل زفاف جماعي لأكثر من 260 عريس وعروسة من المسلمين بمدينة أحمد أباد الهندية.
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