مظاهرات الخليل

فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتصاما نظمه فلسطينيون على مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مطالبين بفتح شارع مغلق منذ 23 سنة.

واستخدم الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي لتفريق المسيرة التي دعا لها تجمع شباب ضد الاستيطان، للمطالبة بفتح شارع "الشهداء"، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيا.

ورفع المشاركون صورا ولافتات تطالب بفتح الشارع، ورشقوا صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالأحذية تعبيرا عن رفضهم لسياساته الداعمة للحكومة الإسرائيلية.