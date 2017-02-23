البث الحي

بالصور

بقرة على موعد مع أولاند

تسلط الأضواء في العاصمة الفرنسية باريس على البقرة "فاين" والتي ستكون أيقونة المعرض الزراعي الدولي.
تسلط الأضواء في العاصمة الفرنسية باريس على البقرة "فاين" والتي ستكون أيقونة المعرض الزراعي الدولي.
23/2/2017

تسلط الأضواء في العاصمة الفرنسية باريس على البقرة "فاين" والتي ستكون أيقونة المعرض الزراعي الدولي.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المعرض يوم السبت 25 فبراير شباط حيث جرت العادة على أن يكون رئيس فرنسا في طليعة زوار المعرض في يوم افتتاحه.

كما ينتظر أن تلتقط صورا للرئيس بصحبة أيقونة المعرض البقرة ذات العيون البنية الواسعة والرموش الطويلة والفرو الأسود اللامع والتي تبلغ من العمر 6 سنوات.

ويقدم المعرض مجموعة من المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان مثل الأجبان والزبدة حيث يشهد إقبالا كثيفا من الزوار.

تسلط الأضواء في العاصمة الفرنسية باريس على البقرة "فاين" والتي ستكون أيقونة المعرض الزراعي الدولي.
تسلط الأضواء في العاصمة الفرنسية باريس على البقرة "فاين" والتي ستكون أيقونة المعرض الزراعي الدولي.
اعلان
ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المعرض يوم السبت 25 فبراير شباط حيث جرت العادة على أن يكون رئيس فرنسا في طليعة زوار المعرض في يوم افتتاحه.
ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المعرض يوم السبت 25 فبراير شباط حيث جرت العادة على أن يكون رئيس فرنسا في طليعة زوار المعرض في يوم افتتاحه.
كما ينتظر أن تلتقط صورا للرئيس بصحبة أيقونة المعرض البقرة ذات العيون البنية الواسعة والرموش الطويلة والفرو الأسود اللامع والتي تبلغ من العمر 6 سنوات.
كما ينتظر أن تلتقط صورا للرئيس بصحبة أيقونة المعرض البقرة ذات العيون البنية الواسعة والرموش الطويلة والفرو الأسود اللامع والتي تبلغ من العمر 6 سنوات.
ويقدم المعرض مجموعة من المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان مثل الأجبان والزبدة حيث يشهد إقبالا كثيفا من الزوار.
ويقدم المعرض مجموعة من المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان مثل الأجبان والزبدة حيث يشهد إقبالا كثيفا من الزوار.
المزيد من صالة عرض

فايزر تعلن عن لقاح كورونا قبل مارس

الانتخابات الأمريكية.. ترامب x بايدن

إقبال متوقع على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ... وقد شهدت العديد من الولايات إقبالا غير مسبوقا من الشباب للمشاركة في عملية التصويت

عودة المعتمرين إلي الحرم المكي

استئناف أداء العمرة عقب ٧ شهور من إيقافها ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا

احتجاج سائقو الأجرة في المكسيك على استخدام تطبيقات التوصيل

دشن عدد من سائقي التاكسي في العاصمة المكسكية مظاهرة ضد التوسع في استخدام شركات التوصيل الأخر مثل أوبر وغيرها بينما جلس رجل يرتدي زي سوبر مان بجوار سيارات الأجورة لحمايتها
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)