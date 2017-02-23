بقرة على موعد مع أولاند

تسلط الأضواء في العاصمة الفرنسية باريس على البقرة "فاين" والتي ستكون أيقونة المعرض الزراعي الدولي.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المعرض يوم السبت 25 فبراير شباط حيث جرت العادة على أن يكون رئيس فرنسا في طليعة زوار المعرض في يوم افتتاحه.

كما ينتظر أن تلتقط صورا للرئيس بصحبة أيقونة المعرض البقرة ذات العيون البنية الواسعة والرموش الطويلة والفرو الأسود اللامع والتي تبلغ من العمر 6 سنوات.

ويقدم المعرض مجموعة من المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان مثل الأجبان والزبدة حيث يشهد إقبالا كثيفا من الزوار.