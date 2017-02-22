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بالصور
رحلة الموت
22/2/2017
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عمال الإنقاذ يستخدمون أكياسا لتغطية جثث المهاجرين الذين قضوا حتفهم وهم في طريقهم إلى أوربا.
عمال الإنقاذ يضعون الأرقام على أكياس تحتوي على جثث المهاجرين التي جرفتها الأمواج بالقرب من مدينة الزاوية الليبية.
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وقال خفر السواحل ومسؤولو إغاثة إنهم عثروا على جثث ما لا يقل عن 74 مهاجرا جرفتهم الأمواج إلى الشاطئ.
ويغادر معظم المهاجرين من قطاع من الساحل الليبي يقع بين طرابلس والحدود التونسية إلى الغرب.
عامل إنقاذ يرقم كيسا يحتوي جثمان مهاجر جرفته الأمواج.
وليبيا هي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الطامحين في الوصول إلى أوربا عبر البحر المتوسط.
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