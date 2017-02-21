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بالصور
عار في أرض الملعب
20/2/2017
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اقتحم أحد مشعجي فريق "سوتون يونايتد" الإنجليزي ملعب الفريق في مشهد غريب.
وكان فريق "سوتون يونايتد" يلعب ضد فريق أرسنال ضمن بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم
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اقتحم أحد مشعجي فريق "سوتون يونايتد" الإنجليزي الملعب الذي يشهد مباراة فريقه ضد فريق "أرسنال" في دور ال16 من بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم.
ويلعب نادي "سوتون يونايتد" في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي
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