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لا للفلانتاين!

طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
14/2/2017

طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا

طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
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طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
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