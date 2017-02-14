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بالصور
لا للفلانتاين!
طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
14/2/2017
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طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
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طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
طلاب مسلمون يرفعون لافتات خلال احتجاج ضد احتفالات الفلانتاين في إندونيسيا
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