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بالصور
سباق لإنقاذ الحيتان
11/2/2017
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عمال يسابقون الزمن لإنقاذ مئات من الحيتان جرفتها الأمواج للشاطئ في نيوزيلندا
عمال يسابقون الزمن لإنقاذ مئات من الحيتان جرفتها الأمواج للشاطئ في نيوزيلندا
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وهذه واحدة من أضخم عمليات الجنوح الجماعي للحيتان في البلاد.
ونفق ما يصل إلى 300 حوت ويحاول متطوعون إعادة أكثر من مئة آخرين إلى مياه البحر.
وهذا أضخم جنوح معروف للحيتان في نيوزيلندا منذ عام 1985 عندما جنح 450 حوتا في أوكلاند.
ونفق ما يصل إلى 300 حوت ويحاول متطوعون إعادة أكثر من مئة آخرين إلى مياه البحر.
وتقول منظمة الإنقاذ البحري (جوناه ووتش) إن ضحالة مياه الخليج تصعّب على الحيتان العودة إلى مياه أكثر عمقا.
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