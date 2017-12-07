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احتجاجات ضد قرار ترمب

6/12/2017
شهدت شوارع قطاع غزة ورام الله الأربعاء مظاهرات خلال فعاليات يوم الغضب تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل

كما خرجت مظاهرات مماثلة في عمّان وتونس ومدن تركية عدة.

ونظمت حركة حماس مسيرات جماهيرية غاضبة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وردد المشاركون هتافات تستنكر القرار الأميركي وتحذر من تداعياته على المنطقة، ورفعوا لافتات كتب عليها "القدس عاصمتنا الأبدية"، و"إلى ترمب.. القدس خط أحمر"، و"سنحمي القدس بأرواحنا وأجسادنا".

ودعا القيادي في حماس إسماعيل رضوان السلطة الفلسطينية للإعلان الواضح عن انتهاء حقبة أوسلو وفشل مشروع التسوية، كما طالب بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي الضفة الغربية ردد المتظاهرون بمدينة رام الله هتافات منددة بتلك الخطوة، في حين شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية على الطريق العام بين نابلس ورام الله وعلى مشارف العديد من القرى والبلدات -خاصة قرى اللبن الشرقية وترمسعيا وسنجل وبيتا- تحسبا لاندلاع مواجهات.

من جهة أخرى، حذر وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس الفلسطينيين من الخروج في احتجاجات عنيفة، وقال "أوصيهم بعدم إحداث توترات وعدم سلوك هذا الطريق.. الاحتجاجات العنيفة ستكون خطأ كبيرا للسلطات الفلسطينية".

وفي العاصمة الأردنية عمّان خرجت مظاهرات أخرى رفع خلالها المتظاهرون لافتات منددة بالقرار، كما نظم نواب وقفة أمام السفارة الأميركية للاحتجاج.

كما نظم مئات الأتراك في عشرات المدن التركية مظاهرات بالميادين العامة، ورفع المئات الأعلام التركية والفلسطينية وراية حركة حماس أمام القنصلية الأميركية في إسطنبول، إلى جانب لافتات كتب عليها "الموت لإسرائيل"، و"القدس عربية إسلامية"، فضلا عن ترديد هتافات منددة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

بدورها، دعت حملة التضامن مع فلسطين إلى تنظيم مظاهرة أمام السفارة الأميركية في لندن الجمعة تحت عنوان "ارفعوا أيديكم عن القدس"، وحث رئيس الحملة هيو لانينج الحكومة البريطانية على "الإدانة الشديدة للقرار".

وفي العاصمة تونس خرج تونسيون في مسيرات ضد قرار الرئيس الأمريكي ورددوا شعارات منددة بالقرار وتشدد على ضرورة عدم المساس بالقدس.

ترمب يصدر قرارا باعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها
ترمب يصدر قرارا باعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها
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ترمب يرفع قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بعد توقيعه عليه أمام وسائل الإعلام
ترمب يرفع قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بعد توقيعه عليه أمام وسائل الإعلام
دولة الاحتلال تبتهج لقرار الرئيس الأمريكي وتضيء أسوار القدس بالعلمين الإسرائيلي والأمريكي
دولة الاحتلال تبتهج لقرار الرئيس الأمريكي وتضيء أسوار القدس بالعلمين الإسرائيلي والأمريكي
امرأة ترفع يدها تضرعا إلى الله أثناء وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية في اسطنبول احتجاجا على اعتراف أمريكا بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل
امرأة ترفع يدها تضرعا إلى الله أثناء وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية في اسطنبول احتجاجا على اعتراف أمريكا بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل
فلسطينيون يشاركون في مظاهرة بخانيونس شمال قطاع غزة ضد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس
فلسطينيون يشاركون في مظاهرة بخانيونس شمال قطاع غزة ضد قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس
شيخ عجوز في تركيا يشارك في مسيرة احتجاجية ضد قرار ترمب أمام القنصلية الأمريكية باسطنبول
شيخ عجوز في تركيا يشارك في مسيرة احتجاجية ضد قرار ترمب أمام القنصلية الأمريكية باسطنبول
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طفل فلسطيني في مخيم لاجئين بلبنان يكتب كلمة القدس على جبهته ردا على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالمدينة المحتلة كعاصمة لإسرائيل
طفل فلسطيني في مخيم لاجئين بلبنان يكتب كلمة القدس على جبهته ردا على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالمدينة المحتلة كعاصمة لإسرائيل
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