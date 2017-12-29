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الغضب مستمر

29/12/2017

للأسبوع الرابع على التوالي تستمر المظاهرات في فلسطين وعدة دول عربية وإسلامية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 36 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات وقعت الجمعة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

كما تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، رفضًا لقرار الإدارة الأمريكية

في الأردن وللأسبوع الرابع على التوالي، واصل متظاهرون الجمعة مسيراتهم المنددة بقرار الرئيس الأمريكي.

وتندلع مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الأسبوع الأول من ديسمبر / كانون الأول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

 

 

فلسطيني يلقي الحجارة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية خلال اشتباكات بين جنود الاحتلال ومتظاهرين ضد قرار الرئيس الأمريكي اعتبار قدس عاصمة لدولة الاحتلال
فلسطيني يلقي الحجارة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية خلال اشتباكات بين جنود الاحتلال ومتظاهرين ضد قرار الرئيس الأمريكي اعتبار قدس عاصمة لدولة الاحتلال
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متظاهرون فلسطينيون يحملون فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال خلال اشتباكات على حدود التماس مع قطاع غزة
متظاهرون فلسطينيون يحملون فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال خلال اشتباكات على حدود التماس مع قطاع غزة
جندي من قوات الاحتلال يلقي قنبلة صوتية على متظاهرين في مدينة الخليل بالضفة الغربية
جندي من قوات الاحتلال يلقي قنبلة صوتية على متظاهرين في مدينة الخليل بالضفة الغربية
متظاهر فلسطيني يلقي الحجاة تجاه قوات الاحتلال في مدينة نابلس خلال اشتباكات وقعت الجمعة
متظاهر فلسطيني يلقي الحجاة تجاه قوات الاحتلال في مدينة نابلس خلال اشتباكات وقعت الجمعة
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