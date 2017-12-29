الغضب مستمر

للأسبوع الرابع على التوالي تستمر المظاهرات في فلسطين وعدة دول عربية وإسلامية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 36 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات وقعت الجمعة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

كما تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، رفضًا لقرار الإدارة الأمريكية

في الأردن وللأسبوع الرابع على التوالي، واصل متظاهرون الجمعة مسيراتهم المنددة بقرار الرئيس الأمريكي.

وتندلع مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الأسبوع الأول من ديسمبر / كانون الأول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.