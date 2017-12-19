مظاهرات كردستان العراق

خرجت تظاهرات غاضبة في كردستان العراق احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الإقليم، وأحرق خلالها متظاهرون مقار لأغلب الأحزاب الرئيسية مطالبين كذلك بإقالة حكومة الاقليم.

وعبّر المتظاهرون عن عدم ثقتهم بالأحزاب السياسية التي تهيمن على الأوضاع في كردستان منذ عقود، ويطالبون بحل الحكومة ومحاربة الفساد في الإقليم الذي يعاني من تداعيات الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي مدينة السليمانية، قامت قوات الأمن التي فرضت إجراءات أمنية مشددة بإطلاق النار في الهواء لدى تجمع المتظاهرين في ساحة السراي وسط المدينة.