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مظاهرات كردستان العراق

أحرق متظاهرون مقرات أحزاب رئيسية
أحرق متظاهرون مقرات أحزاب رئيسية
19/12/2017

خرجت تظاهرات غاضبة في كردستان العراق احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الإقليم، وأحرق خلالها متظاهرون مقار لأغلب الأحزاب الرئيسية مطالبين كذلك بإقالة حكومة الاقليم.

وعبّر المتظاهرون عن عدم ثقتهم بالأحزاب السياسية التي تهيمن على الأوضاع في كردستان منذ عقود، ويطالبون بحل الحكومة ومحاربة الفساد في الإقليم الذي يعاني من تداعيات الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي مدينة السليمانية، قامت قوات الأمن التي فرضت إجراءات أمنية مشددة بإطلاق النار في الهواء لدى تجمع المتظاهرين في ساحة السراي وسط المدينة.

متظاهرون يحملون لافتات احتجاجية ضد حكومة إقليم كردستان العراق
متظاهرون يحملون لافتات احتجاجية ضد حكومة إقليم كردستان العراق
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تظاهرات غاضبة في كردستان العراق احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الإقليم
تظاهرات غاضبة في كردستان العراق احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الإقليم
أحرق المتظاهرون مقار أغلب الأحزاب الرئيسية في الإقليم وأضرموا النيران في عدد من السيارات
أحرق المتظاهرون مقار أغلب الأحزاب الرئيسية في الإقليم وأضرموا النيران في عدد من السيارات
أحرق المتظاهرون مقار أغلب الأحزاب الرئيسية في الإقليم
أحرق المتظاهرون مقار أغلب الأحزاب الرئيسية في الإقليم
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