حماس تحتفل بذكرى تأسيسها

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس مهرجانا في مدينة غزة، احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيسها.

وأقيم المهرجان في ساحة "الكتيبة" غربي مدينة غزة، وسط مشاركة الآلاف من عناصرها ومؤيديها.

وشارك إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، في المهرجان كما شارك قادة من الفصائل الفلسطينية، في المهرجان، ومن أبرزهم، أحمد حِلّس، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح".

وطالب جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمة نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية، حركة حماس، بالاستمرار في "طريق المصالحة وإنهاء الانقسام".

وأضاف "تم تشكيل لجنة وطنية لمراقبة تنفيذ اتفاق المصالحة، كونها الخيار الوحيد حماية المشروع الوطني".

وتأسست حركة حماس، في الـ14 من ديسمبر/كانون أول من عام 1987، على يد الشيخ أحمد ياسين، وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة.