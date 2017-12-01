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رسم لا يعرف المستحيل

لوحة فنية على ريشة طائر
لوحة فنية على ريشة طائر
30/11/2017

يتخصص الفنان التركي حسن كالي في رسم لوحات بالغة الصغر على مواد صغيرة لا نكاد نلفت إليها ومن غير المعتاد استخدامها في الرسم.

وتتنوع تلك المواد بين بذور الفواكه والبقوليات وريش الطيور وشفرات الحلاقة وغيرها.

بدأ الفنان التركي رسم لوحات متناهية الصغر عندما كان في الخامسة من عمره، ووصل عدد المواد التي استخدمها لرسم لوحاته إلى 350 مادة وهو رقم لم يصل إليه أي من الفنانين العاملين في هذا المجال.

يقول إن اللوحة الواحدة يستغرق الانتهاء منها ما بين 3 أيام وشهر.

وأشار إلى أن رسم اللوحات بالغة الصغر ليس عملا سهلا، قائلا إنه تعرض لعدد من المشاكل الصحية بسببه إلا أنه سعيد بعمله.

ويصف حسن عمله بأنه يحول أصغر المواد التي توجد في حياتنا والتي قد لا يلتفت إليها البعض إلى كبسولات فنية، ويخلق عبر لوحاته غير المعتادة لغة جديدة للحوار، ويفتح نوافذ جديدة لرؤي  ة العالم من منظور مختلف.

يتخصص الفنان التركي حسن كالي في رسم لوحات بالغة الصغر على مواد صغيرة لا نكاد نلفت إليها ومن غير المعتاد استخدامها في الرسم.
يتخصص الفنان التركي حسن كالي في رسم لوحات بالغة الصغر على مواد صغيرة لا نكاد نلفت إليها ومن غير المعتاد استخدامها في الرسم.
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لوحات فنية على أغطية زجاجات مياه غازية رسمها الفنان التركي
لوحات فنية على أغطية زجاجات مياه غازية رسمها الفنان التركي
الفنان التركي يرسم على مادة متناهية الصغر بدقة شديدة حتى تخرج لوحة فنية متكاملة
الفنان التركي يرسم على مادة متناهية الصغر بدقة شديدة حتى تخرج لوحة فنية متكاملة
لوحة فنية على ريشة طائر
لوحة فنية على ريشة طائر
لوحة فنية على شكل مصحف أو كتاب رسمها الفنان التركي على بذرة فاكهة
لوحة فنية على شكل مصحف أو كتاب رسمها الفنان التركي على بذرة فاكهة
لوحة على شفرة حلاقة وهي من المواد التي يستخدمها الفنان التركي وتتنوع تلك المواد بين بذور الفواكه والبقوليات وريش الطيور وشفرات الحلاقة وغيرها.
لوحة على شفرة حلاقة وهي من المواد التي يستخدمها الفنان التركي وتتنوع تلك المواد بين بذور الفواكه والبقوليات وريش الطيور وشفرات الحلاقة وغيرها.
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بدأ الفنان التركي رسم لوحات متناهية الصغر عندما كان في الخامسة من عمره، ووصل عدد المواد التي استخدمها لرسم لوحاته إلى 350 مادة وهو رقم لم يصل إليه أي من الفنانين العاملين في هذا المجال.
بدأ الفنان التركي رسم لوحات متناهية الصغر عندما كان في الخامسة من عمره، ووصل عدد المواد التي استخدمها لرسم لوحاته إلى 350 مادة وهو رقم لم يصل إليه أي من الفنانين العاملين في هذا المجال.
قال الفنان التركي إن اللوحة الواحدة يستغرق الانتهاء منها ما بين 3 أيام وشهر.
قال الفنان التركي إن اللوحة الواحدة يستغرق الانتهاء منها ما بين 3 أيام وشهر.
أشار الفنان التركي إلى أن رسم اللوحات بالغة الصغر ليس عملا سهلا، قائلا إنه تعرض لعدد من المشاكل الصحية بسببه إلا أنه سعيد بعمله.
أشار الفنان التركي إلى أن رسم اللوحات بالغة الصغر ليس عملا سهلا، قائلا إنه تعرض لعدد من المشاكل الصحية بسببه إلا أنه سعيد بعمله.
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