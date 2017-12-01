رسم لا يعرف المستحيل

يتخصص الفنان التركي حسن كالي في رسم لوحات بالغة الصغر على مواد صغيرة لا نكاد نلفت إليها ومن غير المعتاد استخدامها في الرسم.

وتتنوع تلك المواد بين بذور الفواكه والبقوليات وريش الطيور وشفرات الحلاقة وغيرها.

بدأ الفنان التركي رسم لوحات متناهية الصغر عندما كان في الخامسة من عمره، ووصل عدد المواد التي استخدمها لرسم لوحاته إلى 350 مادة وهو رقم لم يصل إليه أي من الفنانين العاملين في هذا المجال.

يقول إن اللوحة الواحدة يستغرق الانتهاء منها ما بين 3 أيام وشهر.

وأشار إلى أن رسم اللوحات بالغة الصغر ليس عملا سهلا، قائلا إنه تعرض لعدد من المشاكل الصحية بسببه إلا أنه سعيد بعمله.

ويصف حسن عمله بأنه يحول أصغر المواد التي توجد في حياتنا والتي قد لا يلتفت إليها البعض إلى كبسولات فنية، ويخلق عبر لوحاته غير المعتادة لغة جديدة للحوار، ويفتح نوافذ جديدة لرؤي ة العالم من منظور مختلف.