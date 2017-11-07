أطفال الروهينغيا على شفا المجاعة

حذرت الأمم المتحدة من أن سوء التغذية بين أطفال اللاجئين الروهينغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش ارتفع إلى مستويات عالية باتت تمثل خطرا على حياتهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الأرقام الأولية تظهر أن 7.5 % من الأطفال في أحد مخيمات كوكس بازار المكتظة في بنغلاديش، يواجهون خطر الموت بسب سوء التغذية الحاد.

وفر أكثر من 600 ألف من الروهينغيا من ولاية راخين (أراكان) في ميانمار منذ أواخر آب/أغسطس خلال عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "تطهير عرقي" وتمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، وحوالى نصف هؤلاء اللاجئين هم من الاطفال.