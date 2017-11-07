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أطفال الروهينغيا على شفا المجاعة

7/11/2017

حذرت الأمم المتحدة من أن سوء التغذية بين أطفال اللاجئين الروهينغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش ارتفع إلى مستويات عالية باتت تمثل خطرا على حياتهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الأرقام الأولية تظهر أن 7.5 % من الأطفال في أحد مخيمات كوكس بازار المكتظة في بنغلاديش، يواجهون خطر الموت بسب سوء التغذية الحاد.

وفر أكثر من 600 ألف من الروهينغيا من ولاية راخين (أراكان) في ميانمار منذ أواخر آب/أغسطس خلال عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "تطهير عرقي" وتمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، وحوالى نصف هؤلاء اللاجئين هم من الاطفال.

فتاة من الروهينغيا تبكي بينما يدفع الأطفال بعضهم البعض وهم يقفون في طوابير للحصول على الطعام في مخيم مؤقت للاجئين في كوكس بازار ببنغلادش
فتاة من الروهينغيا تبكي بينما يدفع الأطفال بعضهم البعض وهم يقفون في طوابير للحصول على الطعام في مخيم مؤقت للاجئين في كوكس بازار ببنغلادش
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أطفال الروهينغيا يقفون في طوابير للحصول على مساعدات غذائية في مخيم لجوء ببنغلادش
أطفال الروهينغيا يقفون في طوابير للحصول على مساعدات غذائية في مخيم لجوء ببنغلادش
اللاجئون الروهينغيا ينتظرون في طابور لجمع الطعام في مخيم بالونغخالي المؤقت للاجئين في كوكس بازار ببنغلاديش
اللاجئون الروهينغيا ينتظرون في طابور لجمع الطعام في مخيم بالونغخالي المؤقت للاجئين في كوكس بازار ببنغلاديش
أطفال الروهينغيا في مخيم لجوء ببنغلادش
أطفال الروهينغيا في مخيم لجوء ببنغلادش
طفل من الروهينغيا يبكي وهو يكافح للبقاء في طابور للحصول على طعام خارج مركز توزيع مساعدات في مخيم لجوء ببنغلادش
طفل من الروهينغيا يبكي وهو يكافح للبقاء في طابور للحصول على طعام خارج مركز توزيع مساعدات في مخيم لجوء ببنغلادش
فتاة من الروهينغيا تبكي لأنها تخرج من قائمة الانتظار للحصول على الطعام في مخيم بالونغخالي المؤقت للاجئين في كوكس بازار ببنغلادش
فتاة من الروهينغيا تبكي لأنها تخرج من قائمة الانتظار للحصول على الطعام في مخيم بالونغخالي المؤقت للاجئين في كوكس بازار ببنغلادش
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