ثوران بركان إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية تمديد إغلاق مطار جزيرة بالى، بسبب استمرار نشاط بركان جبل "أغونغ" ما أسفر عن سحب كثيفة ومتوسطة بسماء البلاد، أثرت سلبًا على الملاحة الجوية.

وقال مسؤولو مطار "نغورا راى" ببالى إن المطار أغلق لدواع أمنية مشيرين إلى استمرار التأثير السلبي للدخان والرماد على الملاحة الجوية.

وتجاوز عدد المتضررين من إلغاء الرحلات الجوية في جزيرة بالي السياحية، الـ100 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن ثوران بركان "أغونغ" في 1963، تسبب في مقتل ألف و150 شخصًا.

وتقع إندونيسيا ضمن ما يسمى بـ "حزام النار" الزلزالي والبركاني حول المحيط الهادئ؛ حيث لقي 230 ألف شخص مصرعهم في 2004، جراء زلزال بقوة 9.1 درجة، وموجات تسونامي أعقبته.