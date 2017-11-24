ميسي يتسلم الحذاء الذهبي

تسلم نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي الأوربية (الجمعة) في مدينة برشلونة للمرة الرابعة.

وسجل ميسي 37 هدفا ليفوز بالجائزة، التي تسلمها من قبل زميله بفريق برشلونة لويس سواريز ، الذي فاز بها في الموسم الماضي.

وفاز النجم الأرجنتيني بالجائزة ثلاث مرات سابقة في مواسم 2009 / 2010 و 2011 / 2012 و 2012 / .2013

وقال ميسي: "كنت أتطور، أضيف المزيد من الجوانب في طريقة لعبي، كل يوم أستمتع بكوني لاعبا أكثر فأكثر".

وكان ميسي "30 عاما" شارك في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع يوفنتوس سلبيا في دوري الأبطال كبديل.