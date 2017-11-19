الحريري في فرنسا

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري في قصر الإليزيه.

ووصل الحريري وزوجته إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت مبكر السبت قادما من المملكة العربية السعودية.

عقب لقاء الحريري وماكرون حضرت زوجة الحريري وابنه إلى قصر الإليزيه حيث كان الحريري في استقبالهم مع الرئيس الفرنسي وزوجته.

كان الحريري أعلن استقالته في الرابع من نوفمبر/تشرين ثان الجاري في خطاب مسجل من السعودية، ما أوقع لبنان في أزمة سياسية خطيرة.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول الاستقالة، واتهم السعوديين باحتجاز الحريري رغما عنه.

أجرى الحريري سلسلة اتصالات هاتفية بقادة لبنانيين من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية، وأكد لرئيسيْ الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري أنه سيشارك احتفالات الاستقلال الأربعاء المقبل في العاصمة بيروت.