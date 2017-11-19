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الحريري في فرنسا

الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في فرنسا
الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في فرنسا
18/11/2017

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري في قصر الإليزيه.

ووصل الحريري وزوجته إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت مبكر السبت قادما من المملكة العربية السعودية.

عقب لقاء الحريري وماكرون حضرت زوجة الحريري وابنه إلى قصر الإليزيه حيث كان الحريري في استقبالهم مع الرئيس الفرنسي وزوجته.

كان الحريري أعلن استقالته في الرابع من نوفمبر/تشرين ثان الجاري في خطاب مسجل من السعودية، ما أوقع لبنان في أزمة سياسية خطيرة.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول الاستقالة، واتهم السعوديين باحتجاز الحريري رغما عنه.

أجرى الحريري سلسلة اتصالات هاتفية بقادة لبنانيين من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية، وأكد لرئيسيْ الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري أنه سيشارك احتفالات الاستقلال الأربعاء المقبل في العاصمة بيروت.

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري في قصر الإليزيه.
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري في قصر الإليزيه.
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وصل الحريري وزوجته إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت مبكر السبت قادما من المملكة العربية السعودية.
وصل الحريري وزوجته إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت مبكر السبت قادما من المملكة العربية السعودية.
أجرى الحريري سلسلة اتصالات هاتفية بقادة لبنانيين من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية
أجرى الحريري سلسلة اتصالات هاتفية بقادة لبنانيين من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية
الحريري أعلن استقالته في 4 نوفمبر في تسجيل مصور من السعودية
الحريري أعلن استقالته في 4 نوفمبر في تسجيل مصور من السعودية
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