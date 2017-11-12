شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، في احتفال بالفلبين، بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 على تأسيس رابطة دول جنوب آسيا (آسيان).

واستقبل الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، نظيره الأمريكي وزعماء آخرين، لدى وصولهم إلى قاعة المؤتمرات في العاصمة مانيلا، للمشاركة في الحفل.

وتصافح الزعيمان وتبادلا المزاح، قبل أن يجتمع قادة الآسيان وترمب، لالتقاط صورة جماعية، ويتوجهوا لتناول العشاء.

وشارك ترمب الزعماء في ارتداء الزي الوطني الفلبيني "بارونغ تاغالوغ" وهو قميص رسمي مطرّز يلبسه سكان الفلبين.

وجلس دوتيرتي، إلى جانب ترمب في مأدبة العشاء، وتبادلا أطراف الحديث.

تجدر الإشارة أنّ دوتيرتي، وجّه شتائم إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قبيل قمة "آسيان" في 2016.