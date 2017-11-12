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قمة آسيان

12/11/2017

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، في احتفال بالفلبين، بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 على تأسيس رابطة دول جنوب آسيا (آسيان).

واستقبل الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، نظيره الأمريكي وزعماء آخرين، لدى وصولهم إلى قاعة المؤتمرات في العاصمة مانيلا، للمشاركة في الحفل.

وتصافح الزعيمان وتبادلا المزاح، قبل أن يجتمع قادة الآسيان وترمب، لالتقاط صورة جماعية، ويتوجهوا لتناول العشاء.

وشارك ترمب الزعماء في ارتداء الزي الوطني الفلبيني "بارونغ تاغالوغ"  وهو قميص رسمي مطرّز يلبسه سكان الفلبين.

وجلس دوتيرتي، إلى جانب ترمب في مأدبة العشاء، وتبادلا أطراف الحديث.

تجدر الإشارة أنّ دوتيرتي، وجّه شتائم إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قبيل قمة "آسيان" في 2016. 

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، في احتفال بالفلبين، بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 على تأسيس رابطة دول جنوب آسيا (آسيان).
شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، في احتفال بالفلبين، بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 على تأسيس رابطة دول جنوب آسيا (آسيان).
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استقبل الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، نظيره الأمريكي وزعماء آخرين، لدى وصولهم إلى قاعة المؤتمرات في العاصمة مانيلا، للمشاركة في الحفل
استقبل الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، نظيره الأمريكي وزعماء آخرين، لدى وصولهم إلى قاعة المؤتمرات في العاصمة مانيلا، للمشاركة في الحفل
وشارك ترمب الزعماء في ارتداء الزي الوطني الفلبيني "بارونغ تاغالوغ" وهو قميص رسمي مطرّز يلبسه سكان الفلبين.
وشارك ترمب الزعماء في ارتداء الزي الوطني الفلبيني "بارونغ تاغالوغ" وهو قميص رسمي مطرّز يلبسه سكان الفلبين.
تصافح الزعيمان وتبادلا المزاح، قبل أن يجتمع قادة الآسيان وترمب، لالتقاط صورة جماعية، ويتوجهوا لتناول العشاء.
تصافح الزعيمان وتبادلا المزاح، قبل أن يجتمع قادة الآسيان وترمب، لالتقاط صورة جماعية، ويتوجهوا لتناول العشاء.
رئيس الوزراء الكندري كان من بين الحضور في الحفل وارتدى بدوره الزي الفلبيني
رئيس الوزراء الكندري كان من بين الحضور في الحفل وارتدى بدوره الزي الفلبيني
جلس دوتيرتي، إلى جانب ترمب في مأدبة العشاء، وتبادلا أطراف الحديث
جلس دوتيرتي، إلى جانب ترمب في مأدبة العشاء، وتبادلا أطراف الحديث
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