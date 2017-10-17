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بالصور
الزعيم الشاب
17/10/2017
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سباستيان كورتس أصغر زعماء أوروبا سنا يصل إلى مكتب الرئاسة
سباستيان كورتس زعيم حزب الشعب المحافظ يصل إلى مكتب الرئاسة في النمسا
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يبلغ سباستيان من العمر 31 ويعتبر أصغر زعيم سياسي في أوروبا
لم يتمكن حزبه من تحقيق أغلبية برلمانية، وقد يتحالف مع حزب الحرية اليميني المطرف لتشكيل ائتلاف
يشغل كورتس حاليا منصب وزير الخارجية ومن المرتقب أن يكلف برئاسة الوزراء
حصل حزبه على نحو 32 بالمئة من الأصوات من خلال تبني سياسة متشددة بشأن الهجرة
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