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الزعيم الشاب

17/10/2017

سباستيان كورتس أصغر زعماء أوروبا سنا يصل إلى مكتب الرئاسة 

سباستيان كورتس زعيم حزب الشعب المحافظ يصل إلى مكتب الرئاسة في النمسا
سباستيان كورتس زعيم حزب الشعب المحافظ يصل إلى مكتب الرئاسة في النمسا
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يبلغ سباستيان من العمر 31 ويعتبر أصغر زعيم سياسي في أوروبا
يبلغ سباستيان من العمر 31 ويعتبر أصغر زعيم سياسي في أوروبا
لم يتمكن حزبه من تحقيق أغلبية برلمانية، وقد يتحالف مع حزب الحرية اليميني المطرف لتشكيل ائتلاف
لم يتمكن حزبه من تحقيق أغلبية برلمانية، وقد يتحالف مع حزب الحرية اليميني المطرف لتشكيل ائتلاف
يشغل كورتس حاليا منصب وزير الخارجية ومن المرتقب أن يكلف برئاسة الوزراء
يشغل كورتس حاليا منصب وزير الخارجية ومن المرتقب أن يكلف برئاسة الوزراء
حصل حزبه على نحو 32 بالمئة من الأصوات من خلال تبني سياسة متشددة بشأن الهجرة
حصل حزبه على نحو 32 بالمئة من الأصوات من خلال تبني سياسة متشددة بشأن الهجرة
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