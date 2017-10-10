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فرار من الموت إلى الموت

9/10/2017

قضى 14  لاجئا على الأقل من الروهينغيا غرقا، معظمهم من الأطفال، وفقد العشرات الاثنين بعدما انقلب قاربهم المكتظ قبالة سواحل بنغلادش، في آخر حلقة من سلسلة المآسي التي تعصف بالفارين من العنف في ميانمار.

وأفادت سلطات بنغلادش أن المركب كان ينقل ما بين 60 و100  شخص عندما انقلب وغرق في وقت متأخر ليل الأحد في خليج البنغال.

وفر أكثر من نصف مليون مسلم من أقلية الروهينغيا هربا من العنف في ولاية راخين  إلى بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس. وسار العديد منهم في الأدغال الكثيفة قبل خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر نهر ناف الفاصل بين البلدين.

وقال المسؤول في حرس الحدود في بنغلادش عبد الجليل لوكالة فرانس برس الاثنين إنه تم العثور على جثث 11 طفلا وامرأتين ورجل اثناء عمليات الانقاذ التي استمرت طوال الليل.

نقلت الجثث إلى شاطئ منطقة شاه بورير دويب الواقعة في جنوب هذا البلد الفقير من جنوب آسيا.

ولا يزال عدد المفقودين مجهولا. وأوضح عبد الجليل أن قوارب حرس الحدود انقذت 13 من الروهينغا، مضيفا أن هناك احتمال أن يكون العديد من اللاجئين سبحوا إلى ساحل راخين.

وتحت أشعة الشمس الحارقة، دُفنت جثث سبعة أشخاص في مقبرة تجتاحها الأعشاب البرية.

قضى 14 لاجئا على الأقل من الروهينغيا غرقا، معظمهم من الأطفال، وفقد العشرات الاثنين بعدما انقلب قاربهم المكتظ قبالة سواحل بنغلادش
قضى 14 لاجئا على الأقل من الروهينغيا غرقا، معظمهم من الأطفال، وفقد العشرات الاثنين بعدما انقلب قاربهم المكتظ قبالة سواحل بنغلادش
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أفادت سلطات بنغلادش أن المركب كان ينقل ما بين 60 و100 شخص عندما انقلب وغرق في وقت متأخر ليل الأحد في خليج البنغال.
أفادت سلطات بنغلادش أن المركب كان ينقل ما بين 60 و100 شخص عندما انقلب وغرق في وقت متأخر ليل الأحد في خليج البنغال.
من بين الضحايا أطفال غرقوا ومنهم من لم يتم انتشال جثامينهم حتى الآن
من بين الضحايا أطفال غرقوا ومنهم من لم يتم انتشال جثامينهم حتى الآن
جثامين لأشخاص من الروهينغيا تم انتشالها من الماء فيما يقوم أشخاص بالإعداد لدفنهم
جثامين لأشخاص من الروهينغيا تم انتشالها من الماء فيما يقوم أشخاص بالإعداد لدفنهم
أشخاص على الشاطئ يترقبون انتشال جثامين الضحايا
أشخاص على الشاطئ يترقبون انتشال جثامين الضحايا
سار العديد من اللاجئين الروهينغيا في الأدغال الكثيفة قبل خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر نهر ناف الفاصل بين ميانمار وبنغلادش
سار العديد من اللاجئين الروهينغيا في الأدغال الكثيفة قبل خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر نهر ناف الفاصل بين ميانمار وبنغلادش
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تم العثور على جثث 11 طفلا وامرأتين ورجل اثناء عمليات الانقاذ التي استمرت طوال الليل.
تم العثور على جثث 11 طفلا وامرأتين ورجل اثناء عمليات الانقاذ التي استمرت طوال الليل.
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