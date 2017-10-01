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استعادة الحويجة

رجل عراقي يحمل علما أبيض أمام قوات الحشد الشعبي في ضواحي الحويجة
رجل عراقي يحمل علما أبيض أمام قوات الحشد الشعبي في ضواحي الحويجة
1/10/2017

بدأت القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي مدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي المرحلة الثانية في عملية عسكرية لاستعادة قضاء الحويجة من أيدي تنظيم الدولة في العراق

وقال مسؤول عراقي إن 3500 شخص نزحوا إلى محافظة كركوك خلال الساعات الـ24 الأخيرة مع بدء المرحلة الثانية من عملية استعادة قضاء الحويجة.

ويمثل قضاء الحويجة الواقع في محافظة كركوك شمال العراق أحد آخر معقلين لتنظيم الدولة في العراق إلى جانب مدينة القائم.

وتقع الحويجة على بعد حوالى 230 كيلومترا شمال بغداد، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل، ويسكنها حوالى 70 ألف نسمة يمثلون غالبية مطلقة من العرب السنة الذين ينتمون بصورة رئيسية إلى عشائر العبيد والجبور والنعيم.

ويشكل قضاء الحويجة والمناطق الواقعة في محيطه المصدر الرئيسي للمنتجات الزراعية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، ويشتهر خصوصا بزراعة الحنطة والشعير والذرة.

رجل عراقي يحمل علما أبيض أمام قوات الحشد الشعبي في ضواحي الحويجة حيث بدأت القوات العراقية وميلشيا الحشد الشعبي المرحلة الثانية من عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة
رجل عراقي يحمل علما أبيض أمام قوات الحشد الشعبي في ضواحي الحويجة حيث بدأت القوات العراقية وميلشيا الحشد الشعبي المرحلة الثانية من عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة
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