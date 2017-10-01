استعادة الحويجة

بدأت القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي مدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي المرحلة الثانية في عملية عسكرية لاستعادة قضاء الحويجة من أيدي تنظيم الدولة في العراق

وقال مسؤول عراقي إن 3500 شخص نزحوا إلى محافظة كركوك خلال الساعات الـ24 الأخيرة مع بدء المرحلة الثانية من عملية استعادة قضاء الحويجة.

ويمثل قضاء الحويجة الواقع في محافظة كركوك شمال العراق أحد آخر معقلين لتنظيم الدولة في العراق إلى جانب مدينة القائم.

وتقع الحويجة على بعد حوالى 230 كيلومترا شمال بغداد، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل، ويسكنها حوالى 70 ألف نسمة يمثلون غالبية مطلقة من العرب السنة الذين ينتمون بصورة رئيسية إلى عشائر العبيد والجبور والنعيم.

ويشكل قضاء الحويجة والمناطق الواقعة في محيطه المصدر الرئيسي للمنتجات الزراعية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، ويشتهر خصوصا بزراعة الحنطة والشعير والذرة.