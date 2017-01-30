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بالصور
ملك البطريق
30/1/2017
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مجموعة من الناس يتبعون ملك البطريق وهو يتمشى في الهواء الطلق بحديقة الحيوان في زيوريخ بسويسرا
مجموعة من الناس يتبعون ملك البطريق وهو يتمشى في الهواء الطلق بحديقة الحيوان في زيوريخ بسويسرا
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مجموعة من الناس يتبعون ملك البطريق وهو يتمشى في الهواء الطلق بحديقة الحيوان في زيوريخ بسويسرا
مجموعة من الناس يتبعون ملك البطريق وهو يتمشى في الهواء الطلق بحديقة الحيوان في زيوريخ بسويسرا
مجموعة من الناس يتبعون ملك البطريق وهو يتمشى في الهواء الطلق بحديقة الحيوان في زيوريخ بسويسرا
مجموعة من الناس يتبعون ملك البطريق وهو يتمشى في الهواء الطلق بحديقة الحيوان في زيوريخ بسويسرا
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