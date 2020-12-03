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أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

3/12/2020

شهدت البرازيل ليل الثلاثاء الأربعاء عملية سطو ضخمة على مصرف هي الثانية في يومين، في مدينة بشمال البلاد، تخللها احتجاز رهائن واستخدام متفجرات وأسلحة، غداة عملية مماثلة جنوباً.

لكنّ الجناة عادوا أدراجهم خائبين في تلك العملية لأنهم "سرقوا الخزنة الخطأ، بحسب ما ذكر مسؤول محلي.

في حين أسفرت العملية الجديدة عن مقتل أحد الرهائن الذين احتجزهم اللصوص بالرصاص، بحسب السلطات المحلية التي ما زالت تبحث عن الجناة.

وبلدة "كاميتا" إلى الجنوب من، عاصمة ولاية بارا في الأمازون، وأوضحت إدارة الأمن هناك، أن أكثر من 20 شخصاً "مدججين بالأسلحة" اقتحموا فرعاً لمصرف "بنكو دو برازيل" الحكومي، لكنها لم تشر إلى قيمة المبلغ الذي سرقه المهاجمون.

وقال حاكم بارا -هيلدير باربالهو – إن المهاجمين لم يحصلوا على الغلّة المنشودة إذ "سرقوا الخزنة الخطأ، في حين نشر موقع محلي، شهادات لسكان أفادوا أن اللصوص اتخذوا من الناس كانوا يشاهدون مباراة لكرة القدم "دروعا بشرية".

شاحنة محترقة وضعتها العصابة أمام مقر الشرطة (رويترز)

وأظهر مقطع فيديو أموالا ألقاها اللصوص في الشارع، بعدما سطوا على البنك واحتجزوا الرهائن، وذلك لمساعدتهم على الهرب، حيث سارع الكثير ممن كانوا في المكان لجمع الأموال المنثورة.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على طريق قريب على شاحنة متروكة محملة بالمتفجرات.

الشرطة البرازيلية أمام البنك الذي تعرض للسرقة (رويترز)

وكانت عملية سطو مماثلة حصلت في الليلة السابقة في مدينة تقع جنوب البرازيل أيضا حيث اقتحم نحو 30 رجلاً مصرفاً مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتفجرات وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في عملية سطو ضخمة تخللها احتجاز رهائن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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