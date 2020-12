أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

شهدت البرازيل ليل الثلاثاء الأربعاء عملية سطو ضخمة على مصرف هي الثانية في يومين، في مدينة بشمال البلاد، تخللها احتجاز رهائن واستخدام متفجرات وأسلحة، غداة عملية مماثلة جنوباً.

لكنّ الجناة عادوا أدراجهم خائبين في تلك العملية لأنهم "سرقوا الخزنة الخطأ، بحسب ما ذكر مسؤول محلي.

في حين أسفرت العملية الجديدة عن مقتل أحد الرهائن الذين احتجزهم اللصوص بالرصاص، بحسب السلطات المحلية التي ما زالت تبحث عن الجناة.

Bank robbery like #MoneyHeist executed by thieves in Brazil.

People take money scattered on the floor after a mega robbery in the city of Criciuma – Brazil. The gang looks well trained and supported by heavy armory. The modality of crime is called 'Novo Cangaço'#MoneyHeistBrazil pic.twitter.com/te4hgnWEvk

— Siddhant Anand (@JournoSiddhant) December 1, 2020