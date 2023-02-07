لماذا تقوم شركات التكنولوجيا بتسريح الموظفين بالآلاف؟

يقوم كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا بطرد أجزاء كبيرة من قوتهم العاملة، مما يجعل الصناعة تشعر بالقلق والحيرة. لم تكن بداية مثالية لصناعة التكنولوجيا في عام 2023. ومع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، استجابت الصناعة بسلسلة من عمليات التسريح – فيما يبدو أنه استمرار للعام السابق.

ولقد كانت صدمة عندما أعلنت مايكروسوفت أنها استغنت عن 10 آلاف موظف، مما أدى في الواقع إلى تقليل إجمالي القوى العاملة في الشركة بأقل من خمسة بالمائة.

وجاءت عمليات التسريح الجماعي لشركة مايكروسوفت في أعقاب قرار مماثل اتخذته شركة تقنية عملاقة أخرى، وهي أمازون، والتي من المتوقع أن تقلص عدد موظفيها إلى أكثر من 18 ألف موظف، وهو ما سيكون أكبر تخفيض منفرد للقوى العاملة في الشركة في تاريخها الممتد 28 عاما. وتفتخر الشركة بوجود أكثر من 1.5 مليون موظف في جميع أنحاء العالم.

ويأتي الإعلان الأخير من قبل أمازون بعد أشهر من إعلان الشركة أنها ستسرح 10آلاف من موظفيها، بعد أن وجد تقرير صادر عن فن بولد، وهي شركة لتحليل السوق، أن عملاق التكنولوجيا قد فقد 45 في المائة من قيمته في العام الماضي – أي من 1.6 تريليون دولار في 1 يناير إلى 939 مليار دولار في 3 نوفمبر. وتعيد هذه الجولة الأخيرة من عمليات التسريح للعمال ذكريات حقبة الدوت كوم، التي تركت الآلاف بدون وظائف.

لماذا تم طرد العديد من موظفي التكنولوجيا مؤخرًا؟ فيما يلي ستة أسباب.

1. عدم اليقين الاقتصادي

تسريح العمال هي استراتيجية طوارئ للشركة عندما يتضاءل الطلب على منتجاتها وخدماتها. للأسف، الموظفون هم من بين أول من يذهبون عندما تحتاج إلى خفض التكاليف.

2. انخفاض نشاط التجارة الإلكترونية

دفع الوباء العديد من الشركات عبر الإنترنت لأنها تكيفت مع عمليات الإغلاق. قد تتذكر البقاء في المنزل طوال اليوم مرتديًا بيجاما بينما ترتدي قمصانًا أكثر ملاءمة للمكتب لاجتماعاتك الزووم. أصبح التسوق عبر الإنترنت ونيتفلكس والعمل عن بُعد طريقة جديدة للحياة. ربما كنت تعتقد أن الأمر سيبقى على هذا النحو إلى الأبد، حيث تقوم شركات التكنولوجيا بتوظيف اليسار واليمين لأدوار تكنولوجيا المعلومات.

وتبنت بعض شركات التكنولوجيا العمل عبر الإنترنت، مع وجود عدد قليل من الشركات ذات التصنيف العالي التي تقدم أعمالًا عن بُعد أو هجينة بالكامل. ولكن لم يكن الجميع حريصين على حدوث ميتافيرس فجأة. وطالبت بعض الشركات الموظفين بالعودة إلى مقصوراتهم بدوام كامل، وانتشرت نصائح للعودة الناجحة إلى المكتب على الإنترنت. وخرج المستهلكون من عمليات الإغلاق أيضا، وانخفض الإنفاق عبر الإنترنت.

إن التسريح الجماعي للتكنولوجيا هو جزئيًا نتيجة عودة العالم إلى الحياة الطبيعية قبل الوباء. ربما تكون الشركات قد وظفت بسرعة أثناء الوباء، لكن ليس لديها فائدة لهؤلاء العمال الآن.

3. ضغوط من المستثمرين

أصبحت تهديدات التسريح أكثر واقعية حيث يضغط المستثمرون من أجل خفض الوظائف لتقليل النفقات. وبعد الازدهار التكنولوجي في عام 2021، أصبح أصحاب رؤوس الأموال قلقين من أن الشركات ستكون أقل ربحية هذا العام. وبعض الشركات التي تواجه ضغوطا من المستثمرين هي الفابيت (الشركة الأم لجوجل) وميتا.

4. انخفاض الإيرادات

إذا كنت تتابع ملحمة تويتر، فربما تكون قد التقطت تغريدة ماسك في 4 نوفمبر / تشرين الثاني تلقي باللوم على النشطاء في “الانخفاض الهائل في إيرادات تويتر”. وجاء حديثه الصاخب بعد يوم من تسريحه آلاف الموظفين في أعقاب عملية استحواذ بقيمة 44 مليار دولار. بغض النظر عن سبب انخفاض الإيرادات، تقول رويترز إن تويتر في مشكلة مع ديون ضخمة بقيمة 13 مليار دولار. وتبدو السماء الصافية بعيدة بالنسبة للطائر الأزرق حيث أن الحديث عن المزيد من تسريح العمال يجعل الجولات.

5. علامات الصناعة الناضجة

الصناعة “تنضج” أو تصبح أكثر استقرارا بعد مراحل نموها الأولية. في هذه المرحلة، من الطبيعي ألا يكون لدى شركة تكنولوجيا عملاء جدد. وقد تفكر في تنويع منتجاتها أو التوسع إلى بلدان أخرى. ولكن عندما تفشل هذه الاستراتيجيات، لا يكون أمامها خيار سوى تسريح العمال.

6. العقلية المتأصلة أن تسريح العمال يزيد الربحية

يشير الخبراء في كلية وارتون للأعمال إلى عقلية متأصلة في معظم الشركات تساوي تسريح العمال بالربحية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. الأسباب المذكورة أعلاه تدعم هذا. في اقتصاد غير مؤكد، فإن تسريح العمال هو العلاج المزعوم. ولكن حتى لو كان أداء الاقتصاد جيدا، لا تزال الشركات تستخدم تسريح العمال كذريعة لتحسين الأرباح.

من الازدهار التكنولوجي إلى الكآبة التكنولوجية؟

تلعب العوامل الاقتصادية الخارجية والداخلية دورا في عمليات التسريح المستمرة. والأسباب الستة التي تجبر شركات التكنولوجيا على تسريح العديد من الموظفين لها هدف واحد – وهو خفض التكاليف حتى لا تغرق الشركة. وأظهر لنا الوباء وتسريح العمال الجماعي أن الظروف الاقتصادية يمكن أن تتغير بسرعة؛ حتى الرئيس التنفيذي وأقوى الشركات ليست محصنين ضد تسريح العمال. في يوم من الأيام، قد يكون لديك وظيفتك. وفي اليوم التالي، قد تتلقى رسالة وداع من شخص مثل إيلون ماسك.