انتخابات الصحفيين ما بين الحريات والفتات

ما أن تناقلت وسائل الإعلام خبر بدأ انتخابات الصحفيين حتي عاد فضول الاهتمام القديم بالشأن النقابي للظهور لدي وفي توصل مع أحد الصحفيين سألته عن محور التنافس الانتخابي وبرامج المرشحين فاخبرني أنه “بدل التكنولوجيا” وهو بدل يصرف لنقابة الصحفيين من قبل وزارة المالية التي تقوم بتحصيله وفي زمن مضى كان للصحفيين متحصلات عن طريق وزارة المالية تسمي دمغة الصحفيين وظلت المبالغ تتراكم لديهم ووصل الصحفيين من خلال نقابتهم إلي تسوية تقوم من خلالها وزارة المالية بصرف “بدل التكنولوجيا ” عوضا لهم عن متأخرات بدل الصحفيين إلا أن الأخيرة ظلت تستخدم هذا البدل كجزرة السلطة فتمنعه أو تمنحه وفق رضاها أو غضبها عن مجلس النقابة بل والنقيب تحديدا وبالتدريج بات ذلك تقليد مصاحب و سؤال يطرحه الصحفيين(من بين المرشحين سيحصل لنا علي البدل المتأخر لدي الحكومة؟) وكان هذا السؤال عنصر مؤثر لكنه ليس الوحيد في التأثير على اتجاه الأصوات بما رجح فوز مرشح الحكومة في عدة جولات على مرشحي تيار الاستقلال.

وفي فترة صعود الثورة وحين كان نقيب ممدوح الولي كانت اروقة المحاكم تنظر قضية مفادها أن دفع هذا البدل التزام ثابت من الدولة وليس منحة منها للصحفيين وحصل الصحفيين على هذا الحكم بالفعل.

وهو ما يفترض معه أن يخرج من حلبة المساومات عليه من قبل السلطة إلا أن السلطات التي لا تحترم دساتير ولا قوانين من الطبيعي ألا تحترم احترام أحكام القضاء فاستمرت المساومات للصحافيين على حقهم في هذا البدل مقابل اختيارهم نقيب ومجلسا ترضي عنه السلطات.

في الانتخابات الأخيرة ومع قرب غلق باب الترشح كاد مرشح الحكومة ألا يجد مرشح قوي أمامه فكادت المعركة أن تكون شبه محسومة على الوجه الذي لا يجعل السلطات مضطرة أن تقدم للصحفيين هذا البدل فتنادي نشطاء العمل النقابي الصحفي للبحث عن شخصية تستطيع خوض معركة تضطر معها الحكومة للوفاء بسداد التزامها ببدل التكنولوجيا فكان ترشح الصحفي خالد البلشي.

معقل الحريات

وانا اسمع واتابع كل ما سبق استرجعت صورة النقابة التي كانت معقلا للحريات والتي كانت في وقت سابق حتي وهي علي رأسها نقيب حكومي(إبراهيم نافع ) علي رأس أولوياتها إلغاء قانون حبس الصحفيين و في ذلك الزمن كان الصحفيين المحبوسين يعدون علي أصابع اليد الواحدة إلا أن أحدهم (مجدي حسين) يترشح و يحصل علي مئات الأصوات في رسالة احتجاج و رفض أما الأن ورغم وصول عدد الصحفيين المحبوسين إلي ٤٧ صحفيا و إدراج ٥ اخرين علي قوائم “الإرهاب” نتيجة ممارستهم الصحفية والإعلامية فباتت مصر احد اسوأ الدول من حيث حرية الصحافة، و بالرغم أيضا من وصول (عدد المواقع المحجوبة 116 موقعاً صحافياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة، حسب المنظمات) وفق لعربي ٢١ حتي أبريل ٢٠٢٢

كل هذا الحجم من الانتهاكات للحريات العامة وللحق في التعبير عن الرأي لم تجعل نقيب الصحفيين الحالي يجد حرجا وهو يشارك السلطات في مسرحية مملة تحت عنوان الحوار الوطني.

لكن الأكثر غرابة وإثارة للدهشة أنه رغم كل ذلك فإن قضية الحريات ليست القضية الأبرز حضورا حتى الأن في انتخابات الصحفيين.

فرص العمل

و بمنطق المصالح أقول للجمعية العمومية للصحفيين إن رفع الحجب عن كل هذا العدد يزيد من فرص العمل لديكم وبالتالي يترتب عليه تحسين الدخل فضلا عن أن طبيعة مهنة الصحافة لا يتصور لها أن تزدهر في جو من غياب الحريات الصحفية بل والحريات العامة و للتأكيد علي ذلك أذكر ما دار بيني وبين صديق صحفي استقصائي عرضت عليه فكرة مشروع ليعمل عليه فقال لي مساحة الحريات لا تسمح بهذا العمل والذي كان يقوم علي استقصاء تداول أطعمة منتهية الصلاحية نتيجة القرار الحكومة بالسماح بالإفراج عن أطعمة لم يتبقى علي صلاحيتها إلا شهر واحد بعدما تأخر الأفراج عن البضائع من الموانئ علي خلفية أزمة الدولار.

يا أيها الصحفيون يا عباد الله الحرية قبل الخبز احيانا وهي في حقكم أوجب وأني لحزبن أن تتحول قلعة الحريات إلى البحث عن الفتات.