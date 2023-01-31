وأيقنت أني كبرت

أيقنت أني كبرت حينما وليت اهتمامي للقهوة أكثر من اهتمامي بالبحث عمن يرتشفها معي

أيقنت أنني كبرت، حين صرت أفتح خزانة ملابسي وأرتدي أي شيء دون النظر في المرآة

أيقنت أنني كبرت، حينما قررت ترك المدينة والهجرة إلى الطبيعة، دون أن يرافقني سوى كلبي وقطتي..

أيقنت أنني كبرت حينما فقدت الشغف بالأشياء وبالأشخاص، وعدم الاكتراث إن كان هناك من يحبني..

أيقنت أنني كبرت، حين لم يعد يهمني التحدث الى أحد، ولا الشكوى الى أحد..

أيقنت أنني كبرت، حين أدركت أن الحقيقة تكمن في زراعة نبتة واطعام طير ومساعدة فقير..

أيقنت أني كبرت، حين أدركت أن أجمل ما أعيشه، هو ابتسامات رضا أمنحها لنفسي كل صباح