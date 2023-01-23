مدونات,

من وحي الألم

23/1/2023
  • سوقُ الهوى قدْ أُنْشِئتْ فأتيتُها
    علَّ الحبيبَ يُراعني ويجودُ
  • عادَ الأحبةُ حاملين نوالَهمْ
    وأنا سأحملُ خيبتي وأعودُ
  • كمْ بِتُّ أنتظرُ اللقاءَ بلهفةٍ
    وجِمارُ شوقِي ما لهنَّ خُمُودُ
  • يا ليتها يومًا توفِّي وعْدَهَا
    كمْ كانَ وعدٌ بيننا وعُهُودُ
  • لمْ يُروَ جَفْني مِنْ رُقادٍ بُرْهَةً
    هلْ لِلْمُتَيَّمِ غَفْوَةٌ ورُقُودُ ؟
  • تبني وأهْدِمُ كلَّ يومٍ حاجزًا
    لِمَ تسْتَبيكَ حَوَاجزٌ وسدُودُ ؟
  • فأنا خَصِيمُك يا حَبيبُ قتلتني
    وأداة قتلكَ جَفْوَةٌ وصُدُودُ
  • وسلِ النُّجُومَ أوِ الظُّنُونَ أو الجَوَى
    ودُمُوعَ عينٍ كلًّهُنَّ شُهُودُ
  • فمتى أراني بالوِصَالِ مُدَثَّرًا؟
    علِّي بقُربِكَ للحياةِ أعُودُ
  • ومتى ستمْطِرُ يا زَمَانُ بِفَرْحَةٍ؟
    فسماء قلبي غيمةٌ و رُعُودُ
  • وطني أحبُّكَ ما حييتُ وإنَّني
    أفْدي ثَرَاكَ بمُهْجَتِي وأذُودُ