- سوقُ الهوى قدْ أُنْشِئتْ فأتيتُها
علَّ الحبيبَ يُراعني ويجودُ
- عادَ الأحبةُ حاملين نوالَهمْ
وأنا سأحملُ خيبتي وأعودُ
- كمْ بِتُّ أنتظرُ اللقاءَ بلهفةٍ
وجِمارُ شوقِي ما لهنَّ خُمُودُ
- يا ليتها يومًا توفِّي وعْدَهَا
كمْ كانَ وعدٌ بيننا وعُهُودُ
- لمْ يُروَ جَفْني مِنْ رُقادٍ بُرْهَةً
هلْ لِلْمُتَيَّمِ غَفْوَةٌ ورُقُودُ ؟
- تبني وأهْدِمُ كلَّ يومٍ حاجزًا
لِمَ تسْتَبيكَ حَوَاجزٌ وسدُودُ ؟
- فأنا خَصِيمُك يا حَبيبُ قتلتني
وأداة قتلكَ جَفْوَةٌ وصُدُودُ
- وسلِ النُّجُومَ أوِ الظُّنُونَ أو الجَوَى
ودُمُوعَ عينٍ كلًّهُنَّ شُهُودُ
- فمتى أراني بالوِصَالِ مُدَثَّرًا؟
علِّي بقُربِكَ للحياةِ أعُودُ
- ومتى ستمْطِرُ يا زَمَانُ بِفَرْحَةٍ؟
فسماء قلبي غيمةٌ و رُعُودُ
- وطني أحبُّكَ ما حييتُ وإنَّني
أفْدي ثَرَاكَ بمُهْجَتِي وأذُودُ
من وحي الألم
23/1/2023