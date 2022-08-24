عام من حكم طالبان دون الاعتراف بها

في 15 أغسطس 2021، نظر العالم بخوف حيث وصل الوضع في أفغانستان إلى منعطف حرج مع تولي طالبان الأفغانية السلطة في البلاد، وكان الاستيلاء سريعًا وسلميًا نسبيًا، مع القليل من المقاومة من الجماهير، تلاه انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية.

وتمر أفغانستان حاليًا بإحدى أهم مراحلها وأكثرها خطورة، حتى عندما ينظر المرء إلى العنف وعدم الاستقرار في العقدين الماضيين. منذ تولي طالبان السلطة، أدى الوضع داخل أفغانستان إلى أسئلة لم تعالج بعد فيما يتعلق بالتغييرات في الحكم المحلي، والحريات السياسية، وحقوق الإنسان، وضمانات مكافحة الإرهاب، والالتزام الشامل بالسلام والاستقرار الإقليميين.

ويصادف 15 آب/أغسطس 2022 مرور عام على تولي إدارة طالبان السلطة، وبينما، في البداية كانت هناك شكوك بشأن حكم طالبان، فإن العام الماضي حدد النغمة إلى حد ما، وهو مؤشر على الكيفية التي تنوي بها الجماعة حكم البلاد، وحتى في حدود الإعداد المؤقت الحالي، فإن الاختبار الحقيقي لطالبان لا يقتصر بأي حال من الأحوال على تأمين السلطة، ولكنه يدور حول الشرعية والقبول والأداء وبالطبع الاعتراف.

وقد انخرطت المجموعة بشكل مستقل وكذلك من خلال الدوحة مع المجتمع الدولي والبلدان الإقليمية، وبينما تسعى إلى الاعتراف، فإن المشاركة الحالية تنطوي على اعتراف بحكم الأمر الواقع.

وعلى الصعيد المحلي، فإن أداء المجموعة قابل للنقاش، ومع ذلك، شهد المرء تحسنًا عامًا في أمن البلاد باستثناء الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية العابرة للحدود مثل ولاية خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، ولا تزال الجماعة تحاول ترسيخ مكانتها وقوتها داخل صفوفها وكذلك داخل البلاد، وتظل الحوكمة بلا شك تحديًا كبيرًا، حيث يبدو أن المجموعة لا تملك الخبرة اللازمة لإدارة الوزارات.

وتكافح المجموعة لصياغة سياسات تجاه المؤسسات الأفغانية مثل البيروقراطية والأمن والقوات المسلحة على سبيل المثال لا الحصر، وعلاوة على ذلك، لم ترث المجموعة مؤسسات ضعيفة فحسب، بل ورثت اقتصادًا غير موجود وأزمة إنسانية مستمرة وآثار الكوارث الطبيعية، بمعنى آخر، إنه العمل قيد التقدم.

شل النظام المصرفي

وفضلًا عن ذلك، أدت الجزاءات المالية المفروضة على طالبان دورًا كبيرًا في شل النظام المصرفي مما أثر بالتالي في جميع جوانب الاقتصاد، وفي حين أن تقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان من قبل بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي قدمت 775 مليون دولار، أمر مطمئن بالتأكيد؛ ومع ذلك، لا يكفي تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ناهيك من إعالة السكان الأفغان الذين يعاني حوالي 95% منهم انعدام الأمن الغذائي. هذه معضلة كبيرة للشعب الأفغاني ولا تزال واحدة من أكبر التحديات، وبالتالي، في ظل هذه الظروف القاسية من المهم للمجتمع الدولي أن يبتعد عن السياسة، وأن يدفع باتجاه بذل جهد موحد لضمان ألا تشهد أفغانستان مزيدًا من الانهيار إلى كارثة إنسانية.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الخطيرة، اتخذت طالبان بقدرتها المحدودة تدابير لقمع الفساد، وتوليد إيرادات محلية من خلال الرسوم الجمركية والتعريفية. على سبيل المثال، بين سبتمبر وديسمبر من عام 2021، جمعت حوالي 400 مليون دولار من خلال الإيرادات والضرائب وزيادة الصادرات من الموارد الطبيعية مثل الفحم. وعلاوة على ذلك، حافظت المجموعة على تدفق الإيرادات الرسمية، و”حفنة من المتبقين من الحكومة السابقة تحتفظ ببرنامج إدارة مالية متطور أنشأه النظام المدعوم من الولايات المتحدة لإدارة أنظمة تحصيل الإيرادات الخاصة بهم، كما نشرت المجموعة ميزانية لمدة 3 أشهر، مما أعطى بعض الأسباب للتفاؤل.

ومع ذلك، فإن أي تفاؤل مقيد بالضرورة أيضًا. هناك الكثير من الاعتبارات الأخرى بعد كل شيء. مثل عدم قدرة المجموعة أو عدم رغبتها في الوفاء بتعهداتها بالإصلاح المتعلقة بالحقوق الأساسية جدًا، مثل تعليم المرأة ودورها في الحياة العامة، وإنه عقبة رئيسة وحجر عثرة في طريق التقدم حيث يستمر في إبعاد المجتمع الدولي عن أفغانستان.

وبينما كان الأطفال يعودون إلى المدارس، تراجعت حركة طالبان عن قرارها السابق بالسماح للفتيات الأفغانيات بالعودة إلى المدارس الثانوية، وكان هذا قرارًا مؤسفًا.

القيود الداخلية

وإن أكبر التهديدات التي تواجه أفغانستان هي القيود الداخلية مثل الاقتصاد والأزمة الإنسانية المحتملة، والأهم من ذلك، القلق من أن البلاد ستقع فريسة لعناصر إرهابية عابرة للحدود، وبالفعل ظهرت بعض المقاومة في الشمال حيث ظلت جبهة المقاومة الوطنية (NRF) برئاسة أحمد مسعود شديدة في معارضتها للمجموعة، ولقد كانت تحاول حشد الدعم لقضيتها والضغط ضد الاعتراف الدولي المحتمل بحكومة طالبان حكومة شرعية لأفغانستان، وفي حين تحاول جبهة المقاومة الوطنية التوسع على الصعيدين الوطني والعالمي، فإنها فشلت حتى الآن في الحصول على الدعم اللازم لقضيتها.

ومع ذلك، إذا لم تتمكن طالبان من تعزيز موقفها وضمان بعض مظاهر الاستقرار، فإن الخوف ليس من حرب أهلية من جماعات مثل جبهة المقاومة الوطنية، بل من العناصر الإرهابية العابرة للحدود الوطنية التي تستغل الوضع وتملأ الفراغ.

وبعد كل شيء، منذ تولي طالبان السلطة في أغسطس 2021، كان هناك ارتفاع كبير في الهجمات التي شنها تنظيم «الدولة الإسلامية خراسان» محليًا وضد جيران أفغانستان، وفي المقام الأول باكستان، تليها أوزبكستان وطاجيكستان، وفي حالة باكستان، فإن تزايد نشاط حركة طالبان باكستان وهجماتها ضد أفراد الأمن الباكستانيين بشكل مستقل، وكذلك بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية خراسان في باكستان كان مصدر قلق خاص، وفشلت حركة طالبان أفغانستان حتى الآن في وقف هاتين الجماعتين المسلحتين.

والموجز هو أنه لا ينبغي التخلي عن أفغانستان أو تجاهلها كما كانت في الماضي لأنها لن تبشر بالخير لأي صاحب مصلحة، وهذا هو الوقت المناسب للبقاء على اتصال مع أفغانستان حيث يقع على عاتق جميع الأطراف المسؤولية، ومع ذلك، لتحقيق ذلك، يتعين على جميع الأطراف أن تتعلم التسوية والتكيف مع بعضها بعضًا، وبدلًا من النظر إلى أفغانستان على أنها قضية إقليمية، يجب أن يُنظر إليها على أنها مسؤولية مشتركة، كما نعلم جيدًا أن أفغانستان قضية عالمية تتطلب استجابة جماعية ومتفانية.