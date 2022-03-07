الحرب في أوكرانيا تجبر إسرائيل على إجراء توازن دقيق

تجبر الحرب الروسية الأوكرانية إسرائيل على السير على حبل مشدود؛ فأوكرانيا شريك اقتصادي مهم لإسرائيل في قطاعي الزراعة والتكنولوجيا، كما أنها موطن لعشرات الآلاف من اليهود، وكلا البلدين عضو في المجال الاجتماعي والسياسي الغربي، وقد أشارت أوكرانيا إلى استعدادها للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على الرغم من حقيقة أن المدينة تتمتع بوضع محتلّ وفقًا للأمم المتحدة.

ويعلم الجميع أن روسيا كانت شريكا محوريا لإسرائيل في سوريا، فيما يتعلق بضربات إسرائيل الجوية لأهداف إيرانية وأهداف حليفة لإيران. وعلى مدى سنوات، كانت إسرائيل تتغازل مع روسيا فلاديمير بوتين، حيث أقامت علاقات وثيقة للغاية هناك، مع الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع أهم متبرع لها: الولايات المتحدة.

الآن تجد إسرائيل نفسها محاصرة بين المصالح والمواقف العالمية المتناقضة، مترددة في اتخاذ خيار واضح.

وفي محاولة أخيرة لتجنب النزول بطريقة أو بأخرى، حيث تحتشد الغالبية العظمى من الرأي العام العالمي وراء القضية الأوكرانية، حاولت إسرائيل تصوير نفسها على أنها وسيط نزيه بين موسكو وكييف، مدعية أن لديها مصالح خاصة واحتياجات فريدة.

وفي الآونة الأخيرة، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكل من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين ثم التقى الأخير، لكنها كانت مهزلة، فقد كان بينيت يعلم جيّدًا أنه ليست هناك حاجة لأن يكون وسيطًا، لأن بوتن غير مهتم بأيّ حل معقول لإنهاء الحرب ولن يرضيه سوى استسلام أوكرانيا الكامل.

وتخشى المؤسسة العسكرية والأمنية والدبلوماسية الإسرائيلية من أنه إذا انضمت البلاد إلى العالم في إدانة العدوان الروسي وتتبع الغرب في فرض عقوبات على الشركات والبنوك والقلة الروسية، فسوف تجلب على نفسها حنق بوتين في سوريا وخارجها.

اللعبة المزدوجة

ومنذ أن تدخلت روسيا في سوريا عام 2015 لإنقاذ حكومة بشار الأسد، لعبت موسكو لعبة مزدوجة. فمن ناحية تعاون جيش بوتين مع الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الشيعية المتحالفة معه لهزيمة الفصائل المتمردة وإلى حد ما جماعة تنظيم الدولة الإسلامية. ومن ناحية أخرى غضت روسيا الطرف عن أكثر من 1000 غارة جوية إسرائيلية على أهداف لإيران وحزب الله في سوريا. وفي بعض الحالات قُتل جنود سوريون ودُمّرت معداتهم، ضمن أضرار جانبية.

ومع ذلك، فقد منع بوتين الجيش السوري من استخدام بطاريات الدفاع الجوي إس -300 ضد الطائرات الإسرائيلية، وهي أنظمة باعتها موسكو نفسها إلى دمشق. وعلاوة على ذلك، فإن القوات الروسية المتمركزة في سوريا محمية بواسطة أنظمة إس -400 الأكثر تقدمًا، التي ظلت كامنة حيث ضربت الطائرات الإسرائيلية شركاء روسيا على الأرض. ويعتقد أن أنظمة الدفاع الجوي هذه، إذا تم تفعيلها فستحد بشكل كبير من حرية إسرائيل في العمل. وفي مناسبات قليلة، شجعت روسيا إسرائيل على توجيه ضربة قوية إلى الإيرانيين عندما شعرت موسكو بأن وجود طهران ونفوذها في سوريا قد أصبحا عميقين.

والشخص الذي لديه علاقات وثيقة مع بوتين كان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. فقد اجتمع نتنياهو مرارًا مع الزعيم الروسي خلال العقد الماضي، وكان بوتين يزور القدس من حين لآخر.

منحة نتنياهو

وكان نتنياهو متجاوبًا مع طلبات بوتين بمنح روسيا ممتلكات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، مثل الكنائس والأديرة، التي تعقدت ملكيتها بسبب الثورة الروسية والانقسامات الدينية. ولم يكن بوتين هو القومي اليميني والزعيم الشعبوي الوحيد الذي تحالف نتنياهو معه.

كما أقام زعيم الليكود علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبرازيلي جاير بولسونارو والمجري فيكتور أوربان ومع ماتيوس موراويكي من بولندا.

وخلال الحملات الانتخابية الأربع التي خاضها من 2019 إلى 2021، عرض نتنياهو بفخر ملصقات ضخمة له بصحبة بوتين، مع تسمية توضيحية تقول “الدوري المختلف”.

ومما لا شك فيه أن بوتين سوف يغضب إذا فرضت إسرائيل عقوبات على روسيا، بل إنه قد يرد بجهود للحد من العمل العسكري الإسرائيلي في سوريا.

وفي الواقع، يمكن القول إنه في حين تحتاج إسرائيل إلى بوتين لعملياتها المستمرة ضد إيران في سوريا، فإن الرئيس الروسي يحتاج إلى إسرائيل أيضا، وإن العلاقة بين إسرائيل وروسيا بعد الحرب الأوكرانية لن تكون لعبة محصلتها صفر.

والجدير بالذكر أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أعربت عن استيائها عندما رفضت إسرائيل أن تكون من بين مقدمي مشروع قرار يدين روسيا في الجمعية العامة.

كما حذرت وزارة الخزانة الأمريكية إسرائيل من مساعدة القلة الروسية الذين يقومون بغسل الأموال في البنوك الإسرائيلية، التي كانت بمثابة ملاذات ضريبية.

ومع كل الصعوبات والشعوذة، فإنه لا يمكن إسرائيل تجنّب الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته قبل عقود: كانت رقائقها دائما على الجانب الأمريكي من طاولة الروليت.

وبالنسبة لمعظم الإسرائيليين، وكذا القادة، فإن القرار الذي يجب اتخاذه في نهاية المطاف بين غضب بوتين واستعداء بايدن واضح.