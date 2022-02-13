حظر الحجاب في الهند.. جدل آخر لإبعاد المسلمين عن المجتمع

أثار مقطع فيديو لطالبة مسلمة ترتدي البرقع -تعرضت للمضايقة من قبل حمقى هندوس متطرفين في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند- غضبًا وأثار احتجاجات بعد أن رفضت بعض المدارس في الولاية دخول الطالبات المحجبات. وبينما كانت توقف السكوتر داخل كليتها، كان الطلاب (معظمهم من الخارج) يحملون شالات الزعفران -التي يرتديها عادة المتطرفون الهندوس- يصرخون في وجهها ويحاولون محاصرتها، لكنها ظلت غير منزعجة من هتافاتهم “جاي شري رام”، واستمرت في السير باتجاه فصلها الدراسي برفع شعار “الله أكبر”.

وهناك مقطع فيديو آخر مثير للقلق يُظهر طالبات مسلمات في ولاية كارناتاكا عند بوابة جامعتهم المغلقة، يتوسلن بشدة إلى مديرهن للسماح لهن بدخول الحرم الجامعي، ويسلط الضوء على المناخ الخطير الذي يواجه مجتمع الأقلية المحاصر سياسيًّا في الهند. وتم استبعاد الطالبات من حضور الدروس بسبب ارتدائهن الحجاب أو النقاب. ومع عدم وجود دعم من حكومة حزب بهاراتيا جاناتا برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لجأت الفتيات إلى وسائل الإعلام لإثبات قضيتهن، على أمل أن يتمكنّ في النهاية من اجتياز امتحاناتهن ومتابعة وظائفهن المستقبلية.

تصاعد خطاب الكراهية

وفي حين كان هناك تصاعد في السنوات الأخيرة للهجمات وخطاب الكراهية من قبل أعضاء الأغلبية الهندوسية ضد المجتمعات غير الهندوسية، فإن مثل هذا العنف ليس بالشيء الجديد. ويتم تأطير المسلمين على أنهم تهديد ديموغرافي وسياسي خاص لطائفة هندوسية (دولة هندوسية دينية متعصبة). فقد تعرّض المسلمون في الهند للتهديد بالمجازر، وهاجمهم الغوغاء لإجبارهم على ترديد شعارات دينية هندوسية وقومية، وضُربوا بوحشية وأُحرِقوا أحياء، وشاهدوا مساجدهم تتعرض للتخريب.

وحتى وقت قريب، كان الرجال المسلمون بؤرة التركيز التقليدية للكراهية الهندية للإسلام، تحت ستار إجراءات الشرطة لمكافحة الإرهاب وما يسمى مطاردات “جهاد الحب”. لكن النساء المسلمات الآن يتعرضن بشكل متزايد للهجوم. وقد نشرت شبكات هندوتفا وجنودها المشاة مزادات مزيفة على الإنترنت، يزعم أنها تبيع النساء المسلمات وتستخدم افتراءات مهينة.

وبدأ شبان وفتيات من الهندوس بارتداء الشالات الزعفران في الحرم الجامعي احتجاجًا على الحجاب، زاعمين أن الحقوق الهندوسية تنتهكها نساء مسلمات يرتدين الزي الإسلامي. وبالنسبة للشباب الهندوس، يبدو أن الشالات الزعفران تُستخدم ضد الحجاب الذي ترتديه النساء المسلمات، لإرساء الهيمنة الهندوسية. لكن المسلمين يمثلون بالفعل أقلية: الهندوس 79.8% من سكان الهند، بينما المسلمون 14.2%.

وفي الوقت نفسه، تشعر الطالبات المسلمات بالقلق إزاء التأثير الذي يمكن أن يحدثه الخلاف المطول على درجاتهن، ويشعرن بالذهول إزاء كيفية تصاعد الهجمات على هويتهن الدينية.

وقالت بعض سلطات الكلية إنها تعمل بموجب أوامر حكومية، بينما زعم المسؤولون أيضًا بلا أساس أن الحجاب ينتهك لوائح الزي الجامعي.

هستيريا الغوغاء

وقد امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات المعلقين المسعورين الذين يقترحون أنه إذا تم السماح بالحجاب والبرقع في المؤسسات التعليمية، فإن المسلمين الهنود سيفرضون “قانون الشريعة” على البلاد.

وانتشرت هستيريا الغوغاء التي رعاها القادة السياسيون في البلاد، من ولاية كارناتاكا إلى ولايات أخرى. وقال وزير التعليم في ولاية ماديا براديش مؤخرًا إن الحجاب سيتم حظره في المدارس في تلك الولاية. وطالب بعض أساتذة الجامعات الطلاب المسلمين بالتخلي عن تحية بعضهم بعضًا بالتحية الإسلامية (السلام) وحتى التوقف عن التحدث باللغة الأردية، لغة المسلمين الهنود.

واقترح عضو البرلمان الهندوسي براتاب سيمها، أن المسلمين الذين يرتدون ملابس دينية مميزة يجب أن يحضروا المدارس الإسلامية، مضيفًا أن الهند بلد هندوسي حيث لا ينتمي الإسلام: “إذا كنتم لا تزالون تصرون على ممارسة الشريعة، فقد منحناكم بالفعل دولة منفصلة في عام 1947.. فلماذا بقيتم هنا؟”.

وبالنسبة للمسلمين الهنود، فإن عبارة “اذهب إلى باكستان” ليست تهكمًا جديدًا، كما أنها ليست إغاظة غير مؤذية.

وتم رسم خطوط المعركة في المؤسسات التعليمية بين عشية وضحاها، مما أجبر الطالبات المسلمات على البقاء في الزاوية. وأصبح انتماؤهن الديني هو هويتهن الأساسية، وهي هوية تُستخدم لإخراجهن من الجسد السياسي مثل الفيروس.

وكما هو الحال مع معظم الصراعات السياسية والأيديولوجية، ينتهي الأمر بأجساد النساء كساحة معركة. وكتب أحد الطلاب البالغ من العمر 19 عامًا: “كنت قد قرأت على وسائل التواصل الاجتماعي التمييز الذي يواجهه المسلمون في البلاد، لكنني الآن عايشته للمرة الأولى. وقد جعلت لإدراك أنني مسلم. شخص يرتدي ملابس مختلفة! لم أفكر في هذه الأشياء من قبل “.

واستخدم المتطرفون الهندوس قضية الحجاب لتصوير المسلمين على أنهم غرباء يثيرون المتاعب. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، سخر متحدثون باسم المنظمات الهندوسية المتطرفة من الحجاب باعتباره قمعيًّا، وحرضوا حجاب النساء المسلمات ضد الشالات الزعفران الهندوسية الرجالية في معادلة زائفة.

فالمسلمون الهنود محاصرون في هوية إسلامية انعزالية، محرومون من هوية وطنية ومجتمعية مشتركة، بل ويُحرمون من التعليم.

ويتساءل المرء لا محالة عن حقوق الإنسان الغربية والناشطات النسويات اللاتي يُعجَبن بالحبيبة ملالا يوسفزاي، صمتهم يوحي بأن قلقهم لا يمتد إلى المستقبل التعليمي للمرأة الهندية المسلمة.

ويبدو أن العون يتم تقديمه للنساء المسلمات فقط عندما يكون الرجال المسلمون هم الظالمين، وفقط طالما أن النساء المسلمات ينفصلن عن الممارسات الإسلامية والمجتمعات الإسلامية.