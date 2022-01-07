الشيخ عبد الله الشبراوي شيخ الازهر الذي غنت ام كلثوم من اشعاره

الشيخ عبد الله الشبراوي 1681 ــ 1758 هو الشيخ الثالث والعشرون بين مشايخ الأزهر، وهو بمعيار الفن أشعر مشايخ الأزهر للدرجة التي يدل عليها مثل بسيط هو ان له قصيدة من شعره راجت في أوساط الموسيقى عبر الأجيال حتى تغنت بها السيدة أم كلثوم “وحقك أنت المنى والطلب” من دون أن يعرف المستمعون وربما المعاصرون للأغنية حين غنيت أنها لشيخ من مشايخ الأزهر. وهو بمعيار السلطة صاحب أطول مدة في منصب شيخ الأزهر 1725 ـ 1758 وهو صاحب المواهب المتعددة في أستاذية العلوم الأزهرية، فهو فقيه وأصولي وهو محدث ومتكلم ، و بمعيار التفوق في القدرات العلمية تجتمع في الشيخ الشبراوي مجموعة من قيم الأستاذية العلمية في المعاهد الكبرى، فهو قادر على التأليف، وقادر على صياغة التأليف في أشكال متعددة كما أنه كان قادرا على التفوق على معاصريه في علوم عصره، وبهذا عاش مدة طويلة في منصبه مستنداً إلى علمه .

عودة المشيخة إلى الشافعية

بتولي الشيخ عبد الله الشبراوي عاد منصب شيخ الأزهر إلى علماء الشافعية( بعد 46 عاما في حوزة 7 علماء من علماء المالكية ) وظل المنصب يُتداول بين علماء الشافعية منذ عودته اليهم أي منذ 1725 وحتى 1870 أي طيلة 145 عاماً حتى تولاه الشيخ محمد المهدي العباسي في 1870 ثم عاد للشافعية مع خلفه الشيخ شمس الدين الأنبابي في 1881 ، ومن الجدير بالذكر ان مشيخة الأزهر كانت قد ظلت تتداول بين علماء الشافعية حتى كان الشيخ محمد الخراشي أول شيخ من المالكية في 1679، ومن العجيب ان التاريخ [المصري] المتداول للأزهر يبدأ بالشيخ الخراشي على انه اول شيخ بينما هو الشيخ السادس عشر وان كان اول شيخ مالكي .

نشأته و تكوينه العلمي

كانت نشأة الشيخ الشبراوي (واسمه بالكامل: أبو محمد جمال الدين عبد الله بن محمد بن عامر بن شرف الدين، الشبراوي) في بيت علم، فجده هو عامر بن شرف الدين المتوفى 1111 هجرية الذي ترجم له العلامة المحبي في كتابه الشهير “خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر” .

وكان الشيخ الشرقاوي تلميذا للعلامة الأديب الشاعر الشيخ حسن البدري، الذي كان من الشعراء الممتازين في زمنه، وله ديوانان من الشعر، وقد روى الجبرتي بعض قصائده، ويظهر أن الشيخ الشبراوي تأثر بأدبه، كما أنه تلمذ عليه في علم الحديث،

خلفاء السلطة العثمانية الذين عاصرهم

أحمد الثالث الذي حكم ما بين 1703 ـ 1730 والذي خلعه الإنكشارية

محمود الأول الذي حكم ما بين 1730 ـ 1754 والذي حكم حتى وفاته.

عثمان الثالث الذي حكم ما بين 1754 ـ 1757 والذي حكم حتى وفاته.

مصطفى الثالث الذي حكم ما بين 1757 ـ 1774 وقد توفي الشيخ الشبراوي في بداية حكمه.

وللتقريب فإن محمود الأول هو حفيد محمد الرابع الذي هو حفيد أحمد الأول الذي هو حفيد مراد الثالث الذي هو حفيد سليمان القانوني الذي هو حفيد سليم الثاني ابن محمد الفاتح.

كان أستاذا للصدر الأعظم

أهم تلاميذه من حيث المكانة السياسية هو الوالي عبد الله باشا بن مصطفى باشا الكوبريلي – أو الكبوري نسبة إلى بلدة كبور- ، وكان شاعرًا أديبًا وعالما جليلا، و قد أصبح واليا على مصر في عهد السلطان العثماني محمود الأول 1696 – 1754 والذي ولي الخلافة ما بين 1730 ـ 1754، ما كاد يلي منصب الولاية حتى اتصل بكبار العلماء والأدباء والشعراء في مصر، وتلقى عنهم معارفه واستجازهم في الرواية عنهم.

تلاميذه

أحصت كتب التراجم من تلاميذه النابهين : الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد السلام الرئيس الزمزمي المكي الشافعي، و الشيخ أحمد بن عيسى العماوي المالكي، وقرأ عليه صحيح البخاري، ومسلم، والموطأ، وسنن أبي داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وغيرها.

وصف أخلاقه

كان الشيخ الشبراوي – رحمه الله – كريم النفس، واسع الأفق، رحب الصدر، يدافع عن العلماء والصالحين، حكيمًا في تصرفه.

شاعريته

كان الشيخ الشبراوي يستجيب لنوازع المشاعر الوجدانية، فيعبر عن هذا في شعر رقيق، ومن أعذب قصائده الغزلية الرقيقة المشهورة التي استهلها بقوله

وحقك أنت المنى والطلب وأنت المراد وأنت الأرب

ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب

وكان الشيخ الشبراوي يستغل مواهبه الشعرية في نظم بعض العلوم لتسهيل حفظها على الطلاب من قبيل نظم الآجرومية في علم النحو.

مقارنته بالشيخ عبد الله الشرقاوي

من المصادفات أنهما شافعيان ، وأن ترتيبهما في التاريخ كترتيبهما في الأبجدية فالشبراوي 1681-1758 سابق على الشرقاوي 1737- 1812 ، وقد كان من حظ الشيخ عبد الله الشبراوي ان يحظى بالوجود في عهد هادئ تميز بالصلة الوثيقة بالدولة العثمانية في محيطها الواسع و اهتماماتها العلمية والسياسية على حين جاء عهد الشيخ الشرقاوي التالي له في ولاية الازهر بسبعين عاما مع اضطرابات الهجمة الفرنسية ثم هجمة الانجليز ومع صعود محمد على في 1805.

مقارنته بالشيخ الدمنهوري

فيما يبدو لنا فقد كان الشيخ الدمنهوري1689- 1778 خلفه غير المباشر أكثر منه علما وأوسع أفقا لكن الشيخ الشبراوي كان أقرب إلى الاذهان و المجتمعات، كما ان الدمنهوري لم يقدر له ان يستمر في المشيخة مثل الشيخ الشبراوي الذي استمر 34 عاماً.

مقارنته بالشيخ حسن العطار

ومع ما كان للشيخ الشبراوي من فضل وأسبقية فإننا نعتقد في أن الشيخ حسن العطار (شيخ الأزهر الثاني والثلاثين ) ترك من البصمات ما جعل مكانته التاريخية تفوقه حيث اسهم بقوة و اقتدار في وجود مؤسسات التعليم الحديث و ترك تلاميذ دفع بهم إلى مدارج الرقي كرفاعة الطهطاوي ومحمد عياد الطنطاوي ومعاصريهم ، أما الشيخ الشبراوي و الشيخ الدمنهوري فقد وجدا في عهد الحضارة الهادئة التي سبقت ذروة الاضطرابات التي أحدثتها الثورة الفرنسية ثم الهجمة الفرنسية .. وهكذا كان هو و تلاميذه من النوابغ الذين لم يشتبكوا بالمجتمع.

مؤلفاته في الدعوة الإسلامية والأخلاق

– عروس الآداب وفرحة الألباب في تقويم الأخلاق، ونصائح الحكام، وتراجم الشعراء، عنوان البيان وبستان الأذهان في الأدب والأخلاق والوصايا والنصائح، طبع بمصر طبعات عديدة .

في علوم الكلام

العقد الفريد في استنباط العقائد من كلمة التوحيد، في علم اللغة

شرح الرسالة الوضعية العضدية في علم الوضع وقد شرحها كثيرون، ومنهم الشيخ الشبراوي.

نظم بحور الشعر وأجزائها.

نظم الأجرومية.

مؤلفاته الشعرية

– مفاتح الألطاف في مدائح الأشراف، وهو ديوان شعر طبع مرارًا.

الإتحاف بحب الأشراف،

نزهة الأبصار في دقائق الأشعار.

شرح الصدر في غزوة بدر،

الاستغاثة الشبراوية. .