حين ظنت الحكومة الناصرية أن الاتحاد السوفييتي سيتكفل بنفقاتها

في ١٩٦٥ تخلى الرئيس جمال عبد الناصر عن آخر ورقة من ورق التوت في سياسة عدم الانحياز، وأعلن العداء السافر للولايات المتحدة في خطابات جماهيرية شعبوية معروفة ، وبدأ سياسات توصف في السياسة بأنها الارتماء في أحضان الاتحاد السوفييتي . وقد قدمت مذكرات السفير صلاح شعراوي الرجل الثاني في سفارتنا في موسكو في تلك الفترة تفصيلات مذهلة عن العقلية التي تعامل بها المصريون في تلك الفترة مع السوفييت.

كيف أبلغ كوسيجن بنفسه للقائم بعمل السفير خبر القمح

ونبدأ بأن ننقل ما روته المذكرات من وصف في منتهى الدقة لمشاعر رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي كوسيجين حين أنهى إليه موافقة الاتحاد السوفيتي على تزويد مصر بالقمح في 1965، وتنبيهه له أن هذا القمح من لحم الاتحاد السوفيتي الحي دون أن تنتبه أجهزة الحكومة المصرية وسلطاتها لهذه الحقيقة، على الرغم من أن الرئيس عبد الناصر كان قد زار موسكو في الشهر التالي: ” …. في يوم السبت الموافق 6 يوليو 1965 توجهت للسفارة بعد الظهر لإنجاز بعض الأعمال وكنت في هذه الفترة قائما بأعمال السفير، نظرًا لقيام السيد السفير بإجازته السنوية، وبينما كنت في حديث مع أحد الزملاء ، فوجئت بتليفون في حوالي الساعة الخامسة والدقيقة الأربعين وإذا بالمتحدث شخص من الكرملين يطالبني بالتوجه فورًا لمقابلة كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي ، وكان الطلب وتوقيته مفاجأة لي حقًّا. إذ إنه كان بعد ظهر يوم سبت والمعروف لدينا جميعًا أن السوفييت يقدسون إجازة آخر الأسبوع. ثم ما بال رئيس الوزراء يطلبني على هذا الوجه من السرعة وفي هذه الساعة، فاعتذرت للمتحدث قائلًا له إنني مضطر للتوجه للمنزل لتغيير ملابسي وسأحضر فورًا، فوافق على هذا ، وكان هدفي من ذلك إتاحة الفرصة لنفسي لالتقاط أنفاسي ، ومحاولة معرفة سبب هذه المقابلة العاجلة جدًّا.

كوسيجن يقول إن هذا القمح من لحم الاتحاد السوفيتي

و يروي السفير صلاح شعراوي حديثا جادا فاجأه به كوسيجين رئيس الوزراء السوفيتي: ” وبعد أن شربت فنجانًا من القهوة أسترد به أنفاسي توجهت إلى الكرملين ، حيث قابلني على مدخله أحد رجال الحرس ، وقادني فورًا إلى حجرة مكتب كوسيجين ودخلتها وكانت حجرة طويلة، وفي آخرها منضدة يقف بجوارها رئيس الوزراء السوفيتي بوجهه الصارم، فاستعذت بالله، وطلبت ستره ومعاونته ، ويبادرني كوسيجين بقوله إنه عندما كان نائب رئيس الوزراء السوفيتي بالقاهرة، طلب منه رئيسكم عبد الناصر إمداده بكميات من القمح ، نظرًا لقرب نفاد المخزون لديكم. وأنت تعلم دقة موقفنا من هذا الموضوع ، حيث إننا استوردنا عشرات الآلاف من الأطنان هذا العام لعجز محصولنا، ولكن نظرًا للصداقة بين الشعبين ولعلمنا بحساسية هذا الموضوع وأهميته البالغة ، فقد أصدرنا تعليماتنا بتوجيه 300 ألف طن بصفة عاجلة لكم ، بل أمرنا المراكب المتوجهة إلى الموانئ السوفيتية بتحويل مسارها إلى الإسكندرية لتفريغها، أما بالنسبة للثمن ، فهذا يمكن الاتفاق عليه فيما بعد، كانت الكلمات المتدفقة من فم كوسيجين، عبارة عن مفاجآت متتالية لي، وبعد برهة أجبته بأن شعبنا الذي وجد معاونة الاتحاد السوفيتي في بناء سده العالي، لن يسعه إلا أن يقدم شكره الجزيل له، خاصة وأن كل حبة قمح سوف تصل إلى فم كل واحد منه. وأنني سوف أبرق فورًا لحكومتي بهذه المعلومات، فما كان من كوسيجين إلا أن مسك صدره بيده اليمنى قائلًا : “نعم فإن هذا القمح من لحمنا” ….. كانت مصر تستورد القمح من الولايات المتحدة ، إما بالثمن أو عن طريق مشروع المساعدات الغذائية. وحدثت اتصالات عديدة من الجانب المصري، لكن الأمريكان سوفوا في الرد حتى وصل الاحتياطي الاستراتيجي في مصر ما يكفي لمدة 15 يومًا ، و [عندها] اعتذرت أمريكا عن إمداد مصر بالقمح ، الأمر الذي دفع عبد الناصر للتقدم بطلبه.”

روسيا تزود مصر بالبترول الخام لتكريره و بيعه

نقرأ في مذكرات السفير صلاح شعراوي ما يدلنا على مدى التحمل والصبر الذي أبداه الساسة السوفييت تجاه مثل هذه الطلبات المصرية أو الناصرية الملحة والمتوالية:

” … لم يكن في الميزان التجاري المصري الروسي أي بند يتعلق بالبترول ، ولكن ظهرت حاجة مصر لبترول خام تقوم هي بتكريره وبيعه ، على أن يخصص عائد البيع لتغطية تعويضات أبناء الجاليات الإيطالية واليونانية”.

“… وإزاء هذه الحاجة قام السيد الوزير القيسوني بزيارة إلى موسكو وعاد و معه وعد بأن الاتحاد السوفيتي سوف يضع تحت تصرفه 1.2 مليون طن زيت خام ، وخلال مقابلته لوزير التجارة السوفيتي أبدى رغبته في زيادة الكمية مليون طن أخرى، وكان رد باتولتشيف إنه لا مانع لديه ، لكنه لا يستطيع إقرار ذلك بمفرده ، ونصحه بأن يثير هذا الموضوع مع رئيس الوزراء كوسيجين عند زيارته له ، حيث إن البترول الروسي هو المورد الرئيسي للعملة الصعبة. كما وعده بأنه إذا سأله كوسيجين عما إذا كان المركز البترولي الروسي يسمح بذلك فسوف يجيبه بالموافقة ، وبالفعل حقق الدكتور القيسوني هدفه وارتفع رصيد مصر من الواردات البترولية الروسية في الميزان التجاري من صفر إلى 2.2 مليون طن ، بعد حوالي شهر فوجئت السفارة ببرقية من وزارة الاقتصاد بمطالبة الاتحاد السوفيتي بمليون طن أخرى!!! وبالطبع رُفض هذا الطلب.”

الأثر السيء لزيارة الوفد المصري في مايو 1966

ثم نأتي إلى واقعة مروعة في دلالتها (ولا يمكن وصفها بلفظ أقل من هذا اللفظ) ولا يمكن لقارئ أن يسامح فيها المسئولين المصريين ، وعلى رأسهم الوزير الذي لم يشأ صلاح شعراوي أن يذكر اسمه، وهي واقعة دالة على مدى خفة وزراء عهد الناصرية في تناول القضايا التي هم مسئولون عنها بحكم تخصصهم ، ونحن نقول هذا على الرغم من التحامل الظاهر في رواية صلاح شعراوي، وهو تحامل مبرر بما وجده مما نعرفه من التعالي المشهور عند أمثال هؤلاء المسئولين في عهد حكم الفرد: ” في مايو 1966، فوجئت السفارة ببرقية تفيد بأن وفدًا اقتصاديًّا كبيرًا برئاسة أحد السادة الوزراء سيزور موسكو بعد يومين. واستطاع الوزير المفوض التجاري معرفة سبب زيارة الوفد وأخبرني بأن المستر جروميكو عند زيارته لمصر في مارس ذلك العام علم بصعوبة الموقف الاقتصادي بمصر وحاجتها إلى قمح ومواد خام لزوم مصانعها. وأنه أوضح للمصريين صعوبة مركز القمح في الاتحاد السوفيتي واقترح تخفيفًا لهذا العبء ، أن تقوم مصر بشراء موادها الخام اللازمة من الاتحاد السوفيتي بقيمة الدين العسكري ، على أساس إعادة جدولته في السنوات التالية، وتشتري مصر قمحًا من السوق الحرة من الخارج “.

الوزير الزائر و تصوره البائس لمهمته

“وحيث إنني كنت قائمًا بالأعمال بالنيابة ، فقد توجهت لاستقبال الوفد، وخلال انتظارنا للحقائب سألت السيد الوزير عن الهدف من الزيارة لأتأكد مما توصل إليه الوزير المفوض التجاري ، فكان رده غريبًا : “بكرة ها تعرف في المفاوضات” فسكتُّ على مضض. وفي اليوم التالي وفي جلسة الافتتاح فوجئ الجميع بأحد الزملاء يدخل قاعة الاجتماع بحقيبة سفر جلد كبيرة ، والتي فتحها وأخرج منها ثلاث مجموعات كبيرة من المطبوعات. وبعد كلمات الترحيب والإشادة بالتعاون بين البلدين، قال الوزير إنه أحضر معه طلبات مصر متمثلة في هذه المطبوعات، وأنه يأمل في الحصول على رد خلال أسبوع . وهنا سأله الوزير الروسي : و بكم تقدر هذه الاحتياجات من الناحية المالية ؟ فرد الوزير المصري أنه يقدرها بمليار وثلاثمائة مليون جنيه حسابي .وفوجئنا بالوزير الروسي يتكلم باللغة الإنجليزية : “إنني سوف أقع من على الكرسي” وكرر رقم الوزير المصري ، ثم أضاف وأنا لا أستطيع الرد عليكم قبل أسبوعين حتى لو جندت كل أعضاء وزارتي لدراستها ، ولذلك أنصح سيادتكم بالعودة إلى مصر وسنوافيكم بما يمكننا القيام به. ورد الوزير المصري إنه مطالب بالعودة لمصر ومعه الرد السوفيتي ، ولذلك سوف يبقى أسبوعًا واضطر السوفييت إلى عمل برنامج ترفيهي لهم بزيارة ليننجراد، وبعد عودتهم صرحت لهم شخصية روسية (ألم توحشكم عائلاتكم) وكأنها دعوة صريحة لهم بالعودة لمصر”.