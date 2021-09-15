هي نور في كل مكان

نور هي اسم على مُسمى، وإذا تعرفت عليها في يومٍ ما فأنا متأكد من أنك ستتفق معي، لأنها ستكون دائما بالنسبة لك نبراس الأمل عندما تنطفئ روحك وتُحبط وتُسلم نفسك إلى براثن اليأس، خاصة حين ترى همومها التي لم تستطع أن تقتل داخلها الأمل في غد أفضل وتضعها أمام همومك التي تكون في الغالب في غاية التفاهة مقارنة بهمومها التي تثقل كاهل أي شخص، ولا أبالغ حين أقول لك إنها كفيلة بأن تقتله كمداً إذا استسلم لها.

لم يكن الحوارالمُقتضب هو بداية صداقتنا

لا أتذكر على وجه الدقة متى تعرفت على نور، ولكني أتذكرأني ألتقيت بها أول مرة في قسم فلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وقتها هي من بادرت بالكلام معي حين رأتني أبحث بعيني في القسم عن شيء ما فسألتني “أنت من سوريا؟”، فأجبتها بالنفي، فاستطردت مُفسرة سبب سؤالها قائلة “أصل شايفاك عم تتطلع”، ابتسمت لها وغادرت المكان دون أن أنبس ببنت شفة.

لم يكن الحوارالمُقتضب هو بداية صداقتنا، ولكن ترجع بدايتها حين وُصمتُ من زميلات ليّ بقلة الأدب، لأني رددت على أستاذة لنا رداً أثار حنقها هي وكل الزميلات اللاتي كن حاضرات في الموقف، كانت نورالوحيدة فيهن التي لم تغضب مُجاملة لأستاذتنا، ولم تنتظر أيضاً انتهاء المشكلة حتى تأتي إلي لتطيب خاطري، ولكنها هرولت ورائي بعد مغادرتي مكتب أستاذتنا مكبوساً ساخطاً لكي تقول لي “جدع إنك ما رديت”.

من هذه اللحظة بدأت أتعرف على نور عن قرب، وساعدني في ذلك حسن الحظ الذي جعل نور تطمئن لي كصديق مثلما اطمأننت لها كصديقة على الرغم من أننا كنا على طرفي النقيض، فنور كانت في عينيّ الفتاة المُسالمة الهادئة التي قضت الحرب على استقرارها وأبعدتها عن وطنها وأسرتها رغما عنها، بينما كنت أنا في عينيها الشاب المُعارض الذي لا يسلم أحد من جنونه وسلاطة لسانه ومقالاته التي كانت تنشر لي حينذاك بمجلة الحائط.

وأتمنى لو يعود بي الزمن للوراء حتى لا أتورط في توجيه الاتهامات الحمقاء التي كنت أوجهها إليها

والغريب أن هذا الاختلاف لم يؤثر على صداقتنا، وإن كان سبباً لتعجب الزملاء من ناحية، ولعلو صوتنا في كثير من المناقشات التي كانت تدور بيننا حول التغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على الوطن العربي بعد ثورات الربيع من ناحية أخرى، كانت نوروقتها تتبنى نظرية “كنا مفروض نخلينا في حالنا، مالناش دعوة بالسياسة والناس الكبار، شوفنا إيه من الثورات غير القتل والتشرد والغربة”، ونظريتها هذه كانت تثير غضبي خاصة حينما كانت تتفوه بمثل هذه العبارات، وغضبي هذا كان يدفعني إلى وصمها بالتخاذل والخنوع وخيانة دماء إخواننا في الإنسانية، واتهاماتي هذه كانت تثير حفيظتها هي الأخرى، فكانت ترد بأنني لم أتعرض إلى ما تعرضت له، فكنت أدافع عن نفسي وقتها بأن أقسم بأغلظ الأيمان لها بأني أتخيل نفسي في كل وقت وحين مكان من هم في قلب المعاناة، فكانت ترد عليّ بأن كل التخيلات التي من الممكن أن أتخيلها لا تُذكر أمام الواقع المُريع، ردها هذا كان يربكني ويجبرني على الالتزام بالصمت، لا لأني سلمت للإيمان بنظريتها ولكن حتى لا أغضبها أكثرمن ذلك.

والآن وبعد أن ألقت نور بنفسها في أتون المعاناة وانقطعت سبل الحواربيني وبينها، أقر وأعترف أني لم أتفهم نور حينها بسبب حداثة سني ونظري للأمور نظرة ضيقة، وأتمنى لو يعود بي الزمن للوراء حتى لا أتورط في توجيه الاتهامات الحمقاء التي كنت أوجهها إليها، ولكي أنظر للأمر من الزاوية التي تنظر هي إليها، حتى أستطيع تفهمها، وذلك لأن نور وإن كانت تحيا هي وأسرتها في وضع سيئ قبل الثورة، فبعدها لم ترَ إلا الأسوأ، الأسوأ الذي جعل أفراد الشعب السوري بعد أن كانوا يعيشون على شاكلة معظم الشعوب العربية بين براثن نظام قمعي مستبد حياة مُستقرة (ما داموا يسيرون بجانب الحائط) مُعرضين إلى القتل بالرصاص أو بصاروخ طائش أو من شدة البرد والجوع أو من تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم بين اللحظة والأخرى .