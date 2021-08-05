لماذا أصبح العلاج بالحجامة شائعا بين الرياضيين؟

الحجامة، وهي علاج صحي قديم يهدف إلى علاج الألم، جعلت العودة إلى دورة الالعاب الاولمبية بعد خمس سنوات من صعوده إلى الصدارة خلال ألعاب ريو.

ومع انطلاق منافسات السباحة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، قام العديد من الرياضيين من جميع أنحاء العالم بترسيم أجسادهم في دوائر مظلمة غريبة أثناء غوصهم في المسبح.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد البقع المؤلمة المظهر، والتي شوهدت على ظهور كل من السباح الياباني أكيرا نامبا وكايل تشالمرز من فريق أستراليا، في دورة الألعاب الأولمبية.

وفي 2016، يمكن رؤية النقاط في جميع أنحاء ظهر مايكل فيلبس -الحائز على الميدالية الذهبية- أثناء تسابقه عبر الماء، في حين كان لاعب الجمباز الأمريكي أليكس نادور لديه نقاط مماثلة على كتفيه.

وتأتي العلامات من عملية تعرف باسم الحجامة، وهي علاج قديم له جذور في ثقافات الشرق الأوسط وآسيا، وتدعي هذه الممارسة أن لها فوائد لا تعد ولا تحصى، مثل زيادة الدورة الدموية وتخفيف توتر العضلات وتعزيز إصلاح الخلايا.

ما هي الحجامة؟

الحجامة نوع من العلاج البديل الذي يتضمن عمل شفط على الجلد باستخدام أكواب زجاجية أو خزفية أو الخيزران أو البلاستيك، ويتم إنشاء ضغط سلبي داخل الكوب عن طريق ربط جهاز شفط بالكوب بمجرد وضعه على الجلد، مما يؤدي إلى سحب الهواء.

ومن خلال شد الجلد بهذه الطريقة، يُعتقد أن هذه العملية تزيل ضغط العضلات والأنسجة الضامة وتعزز تدفق الدم إلى منطقة الشفط، وبالتالي تسريع عمليات الشفاء الخاصة بالجسم.

وهناك أيضًا شكل آخر أقل استخدامًا من الحجامة، يُعرف باسم “الحجامة الرطبة”، وفيها يُستخدم شفط أكثر اعتدالًا على الكوب، والذي يُترك في مكانه لفترة أطول قليلاً. وبعد إزالة الكوب، يستخدم المعالج فروة رأس صغيرة لعمل جروح صغيرة عبر الجلد، ثم يتم إجراء عملية شفط ثانية لسحب كميات صغيرة من الدم. ووجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الوخز بالإبر، عام 2018، أن الحجامة الرطبة قللت من كمية المعدن السام في الدم.

من أين تنشأ الحجامة؟

أصول الحجامة غير واضحة، وتم استخدام الحجامة الرطبة في الطب الإيراني التقليدي عبر التاريخ، مع الاعتقاد أنها قد تحسن مظهر الأنسجة الندبية، وقد تم إجراء الحجامة الرطبة والجافة في الصين منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

ومع ذلك، يبدو أن جذوره أقدم بكثير، واستخدم الطبيب اليوناني القديم أبقراط -الذي مارسها حوالي عام 400 قبل الميلاد- الحجامة لعلاج الأمراض الداخلية.

لماذا تترك الحجامة علامات؟

يتم وضع كوب الشفط فقط على الجلد لبضع دقائق، ولكنه طويل بما يكفي للتسبب في تمزق الشعيرات الدموية الموجودة أسفل السطح مباشرة، مما يؤدي إلى كدمات أرجوانية داكنة تحت الجلد.

كيف أصبحت الحجامة شائعة؟

تم تسليط الضوء على الحجامة في أولمبياد 2016 عندما شوهدت الكدمات الحمراء الداكنة التي تركت بعد العلاج على ظهر مايكل فيلبس الحائز على الميدالية الذهبية وكتفيه وساقيه. في مقابلة، قال إنه يتلقى العلاج بشكل أساسي على كتفه لأن هذا هو المكان الذي يؤلم فيه أكثر من غيره.

ماذا تقول الشريعة الإسلامية عن الحجامة؟

يعتقد المسلمون أن النبي محمد ﷺ أوصى بشدة بالحجامة.

لذلك قال رسول اللہ ﷺ “إن كان في شيء مما تداويتم به خیر فالحجامة” (سننِ أبي داود، وابن ماجة).

وقال ﷺ “ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة” (الترمذي وابن ماجة).

وقد ورد في حديث آخر، قال ابن عباس قال نبي ﷺ “نِعْمَ العَبْدُ الحَجَّامُ، يُذْهِبُ الدَّمَ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجْلُو عَنِ البَصَرِ” (جامع الترمذي).

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ”.