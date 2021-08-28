العالم يعرف داعش.. فمن هم داعش خراسان؟!

تظهر التفجيرات في مطار كابول أن فرع تنظيم الدولة (داعش) في آسيا الوسطى، يمثل تهديدًا أمنيًا كبيرًا في أفغانستان وعلى مستوى العالم. وما كان يخشاه الكثيرون قد حدث يوم الخميس الماضي: قُتل العشرات في عدة انفجارات في مطار حامد كرزاي في كابل. وجاء الانفجار بعد أن حذرت وكالات مخابرات غربية المواطنين من السفر إلى المطار بسبب تهديد إرهابي حقيقي.

وأعلن الفرع الأفغاني من تنظيم “الدولة ” المعروف باسم داعش خراسان، مسؤوليته عن الهجمات. وأخذت الجماعة اسمها من مقاطعة خراسان، وهي منطقة كانت تضم في السابق مساحات شاسعة من أفغانستان وإيران وآسيا الوسطى في العصور الوسطى.

وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة النيويورك تايمز إن الهجمات على المطار كانت ضربات استراتيجية ضد كل من الولايات المتحدة وطالبان اللتين يحاول قادتهما ان يثبتا للعالم انهما يسيطران على البلاد.

وعندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أن جهود الإجلاء ستكتمل بحلول 31 أغسطس آب – الأمر الذي أثار استياء بعض الحلفاء – استشهد بالدولة الإسلامية وليس طالبان كسبب للالتزام بالجدول الزمني.

ولهذا السبب هنأت مجموعة واسعة من الجماعات الجهادية حركة طالبان عندما سارت إلى كابل قبل أسبوعين، لكن تنظيم داعش لم يفعل ذلك

ويخوض تنظيم داعش خراسان وطالبان معارك دامية مع بعضهما البعض لبعض الوقت. وقبل تفجيرات يوم الخميس، نقلت وكالات الأنباء عن مصادر عسكرية قولها إن طالبان اعترضت وقتلت العديد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية عند نقاط تفتيش تابعة لطالبان حول المطار. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مقتل العديد من حراس طالبان في التفجيرات.

وفي حين تبدو حركة طالبان راضية – على الأقل في الوقت الراهن – عن إمارة لنفسها داخل أفغانستان، فإن تنظيم داعش خراسان في أفغانستان وباكستان يسعى جاهدا لإقامة خلافة في جميع أنحاء جنوب ووسط آسيا، كما تبنى دعوة تنظيم داعش إلى الجهاد في جميع أنحاء العالم ضد غير المسلمين.

وهناك أيضا مسألة الشريعة الإسلامية وكيفية تفسيرها. وبالنسبة لداعش خراسان، فإن آراء طالبان ليست صارمة بما فيه الكفاية. وقد وصف مقاتلو داعش طالبان بالمرتدين والمسلمين السيئين بسبب استعدادهم للتفاوض على اتفاق سلام مع الولايات المتحدة. وبذلك، خانوا أهداف الجهاد، كما قال مقاتلو داعش.

ولهذا السبب هنأت مجموعة واسعة من الجماعات الجهادية حركة طالبان عندما سارت إلى كابل قبل أسبوعين، لكن تنظيم داعش لم يفعل ذلك. وبدلاً من ذلك، أعلن أنه سيواصل القتال ضد طالبان.

ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في 15 يوليو / تموز ، فإن لدى تنظيم داعش خراسان ما بين 500 و 1500 مقاتل في أفغانستان وعزز مواقعه في العاصمة كابل وحولها ، حيث ينفذ معظم هجماته. وتأمل الجماعة في توسيع صفوفها من خلال تجنيد مقاتلي طالبان الساخطين الذين يرفضون محادثات السلام الأخيرة مع الولايات المتحدة.

كما يعتمد تنظيم داعش على تدفق المقاتلين من سوريا والعراق ومناطق النزاع الأخرى. وفي تقرير للأمم المتحدة صدر في يونيو، قدرت المنظمة الدولية أن هناك ما بين 8000 و10000 مقاتل أجنبي في أفغانستان حاليًا.

نصب مسلحو داعش كمينًا وقتلوا 10 أشخاص يعملون مع منظمة غير حكومية لمكافحة الألغام الأرضية

وكان تنظيم داعش خراسان مشغولاً على جبهة الإرهاب في الآونة الأخيرة. وأحصت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA) 77 هجومًا لمقاتلي داعش في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 وحده. أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأسفر تفجير سيارة مفخخة في مايو / أيار في مدرسة التحقت بها الفتيات في كابول عن مقتل 85 شخصًا وإصابة 300 آخرين.

وبعد شهر، نصب مسلحو داعش كمينًا وقتلوا 10 أشخاص يعملون مع منظمة غير حكومية لمكافحة الألغام الأرضية في مقاطعة بغلان، شمال أفغانستان. وينتمي القتلى الى مؤسسة هالو ترست الخيرية البريطانية التى تشكلت فى عام 1988 لمساعدة الدول على التعافي من الصراعات من خلال تخليصها من الالغام الارضية. وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة غير الحكومية لبي بي سي في وقت لاحق إن مقاتلي طالبان المحليين طردوا المهاجمين، مما زاد من التوترات بين المجموعتين.

وحمل تنظيم داعش خراسان السلاح ضد طالبان في عام 2017 عندما طردوا طالبان من منطقة تورا بورا الجبلية. وكان نظام النفق العميق في تورا بورا هو المكان الذي لجأ إليه زعيم القاعدة أسامة بن لادن في البداية من الضربات الانتقامية الأمريكية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وتشكلت الجماعة المسلحة في عام 2014 من قبل مقاتلين منشقين عن حركة طالبان الباكستانية ومقاتلين من أفغانستان تعهدوا بالولاء لزعيم داعش الراحل أبو بكر البغدادي. وللجماعة جذور قوية في شمال شرقي أفغانستان لكنها أقامت خلايا نائمة في كابول ومقاطعات أخرى.

في ربيع عام 2015، استوعبت الدولة الإسلامية العمال رسمياً في شبكتها الخاصة وأعلنت عن توسعها في آسيا الوسطى تحت اسم داعش خراسان. وفي ذلك الوقت، كان تنظيم الدولة الإسلامية في أوج قوته في العراق وسوريا وكان قادرًا على توفير الدعم المالي والأفراد لفرعه في أفغانستان. ومنذ ذلك الحين جف هذا الدعم إلى حد كبير. ولكن وفقًا للأمم المتحدة، فلا تزال قيادة داعش في سوريا والعراق، التي اختفت منذ ذلك الحين تحت الأرض، على اتصال بداعش خراسان.