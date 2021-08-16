النمر الهندي القادم ببطء.. أمة من العباقرة

الهند المعروفة رسميًا بجمهورية الهند بلد في جنوب آسيا، وتعد الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان فهي تبلغ حوالي 1.252.000.000 نسمة، وذلك حسب إحصائية البنك الدولي لعام 2013، وسابع أكبر دولة من حيث المساحة فهي تبلغ مساحة 3287590 كيلومترًا مربعًا.

يحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الجنوب الغربي، وخليج البنغال من الجنوب الشرقي، وتشترك في الحدود البرية مع باكستان من الغرب، والصين ونيبال وبوتان من الشمال، وبنغلاديش وميانمار إلى الشرق.

وتقع الهند بالقرب من سريلانكا وجزر المالديف في المحيط الهندي، وتشترك مع جزر أندمان ونيكوبار ومع تايلاند وإندونيسيا في حدود بحرية.

ويعد خامس أكبر اقتصاد من حيث أسعار الصرف في السوق

ولكي نطلع أكثر على واقع ومؤشرات التنمية الهندية لا بد لنا أن نعرف الحقائق التالية:

بلغت قيمة الاقتصاد الهندي في 2019 نحو 2.9 تريليون دولار، ويعد خامس أكبر اقتصاد من حيث أسعار الصرف في السوق، وتبلغ حوالي 11 تريليون دولار، وهو ثالث أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية، مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الذي بلغ 5.8% خلال العقدين الماضيين، ووصل إلى 6.1% خلال الفترة 2011-2012 .

4.5 مليون هندي في امريكا يحملون الجنسية الامريكية.

يمتلك الملياردير موكيش أمباني 43.3 مليار دولار وهو أغنى رجل أعمال بالهند، ويمتلك أضخم محطة تكرير نفط في العالم.

استهلاك الهند من النفط يوميا 3.510 مليون برميل يوميا.

حجم التجارة البينية بين الصين والهند ما يقرب من 100 مليار دولار، وإن كانت لصالح الصين بشكل كبير.

بلغت تحويلات الهند من العملات الأجنبية 70 مليار دولار أمريكي، عام 2014، وهي الأكبر في العالم، وقد أسهم في اقتصادها 25 مليون هندي يعملون في دول أجنبية.

الهند ثاني أكبر مصدر للمنسوجات في العالم بعد الصين.

30 مليون هندي عامل في الخارج.

5 ملايين عامل هندي في الخليج.

السينما الهندية تنتج سنويا قرابة 1200 فيلما وهو 3 أضعاف ما تنتجه السينما الأمريكية وتدر سنويا قرابة 10 مليارات دولار.

المطاعم الهندية في بريطانيا قرابة 9000 مطعم.

يطلق على شعب الهند (أمة من العباقرة) كتاب للكاتبة أنغيلا سايني تحدثت فيه عن هيمنة العقل الهندي في جميع المجالات عالميًا.

في الحقل الطبي البريطاني 1 من أصل خمسة هو من أصل هندي.

واحد من أصل 6 ممن يحملون درجة الدكتوراه في أمريكا هو من أصل هندي.

ثلث العاملين في وادي السيلكون هم من أصل هندي.

كما يدير الهنود في وادي السيلكون قرابة 750 شركة.

فينود دهام من طور برنامج البنتيوم في الويندوز.

ساندر بيتشاي هو المشرف الحالي عن الآندرويود وبرنامج كروم سابقا وتطبيقات غوغل.

برنامج الهوتميل أوجدها الهندي صابر باتيا.

ساتيا ناديلا هو الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

تعتبر ثاني أكبر منتج للشاي في العالم.

في 2019، كان لدى الهند أكثر من 900 جامعة و40 ألف كلية.

وجود سبع من أكبر 15 شركة تعهيد لتكنولوجيا المعلومات في العالم مقرها الهند.

معدل الاطباء لديها نحو 50 طبيبًا لكل 100.000 هندي.

وظفت صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية 2.8 مليون محترف، وحققت إيرادات تقترب من 100 مليار دولار أمريكي تعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي الهندي، وأسهمت بنسبة 26% من صادرات البضائع الهندية.

تعد الصناعة الدوائية في الهند من بين الأسواق الناشئة المهمة لصناعة الأدوية العالمية، كان من المتوقع أن يصل سوق الأدوية الهندي إلى 48.5 مليار دولار بحلول عام 2020، ويشكل إنفاق الهند على البحث والتطوير 60% من صناعة المستحضرات الدوائية الحيوية، وهي من بين أفضل 12 وجهة للتكنولوجيا الحيوية في العالم.

لا تزال الهند في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، لا تزال الهند في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية، ففي 2006، احتوت الهند على أكبر عدد من الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي، والبالغ 1.25 دولار أمريكي في اليوم.

وانخفضت النسبة من 60% في عام 1981 إلى 42% عام 2005، وتحت خط الفقر المعدل لاحقًا للبنك الدولي، كان 21% في عام 2011.

ويعاني 30.7% من أطفال الهند دون سن الخامسة من نقص الوزن وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام 2015، ويعاني ايضا 15% من السكان من سوء التغذية.

ووفقًا لتقرير مؤسسة ووك فري لعام 2016، كان هناك ما يقدر بنحو 18.3 مليون شخص في الهند، أو 1.4% من السكان، يعيشون شكل من أشكال العبودية الحديثة، مثل السخرة وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر والتسول القسري.

وأيضا وفقًا لتعداد 2011، كان هناك 10.1 مليون طفل عامل في البلاد بانخفاض قدره 2.6 مليون من 12.6 مليون في عام 2001 .

فمنذ عام 1991، نما التفاوت الاقتصادي بين ولايات الهند باستمرار فبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الصافي للولايات الأغنى 3.2 ضعف نصيب الفرد من أفقر الولايات في عام 2007.

ويُعتقد أن الفساد في الهند قد انخفض فوفقًا لمؤشر مدركات الفساد، احتلت الهند المرتبة 78 من أصل 180 دولة في 2018 بدرجة 41 من 100، وهو تحسن من المرتبة 85 في عام 2014.