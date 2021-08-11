نظرة جديدة على علاقة إيران المعقدة مع طالبان

لم تعد المحادثات بين طالبان وإيران غير عادية ولكنها ليست أمرا مفروغا منه أيضا. ولم تكن العلاقات بين الجانبين دائما وثيقة كما هي الآن. وعلى العكس من ذلك، كان كلا الطرفين عدوين لدودين منذ وقت ليس ببعيد. لذلك في الماضي، تقاتلت طهران وواشنطن في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط، لكنهما تشتركان في أهداف مشتركة في أفغانستان. ودعمت إيران جهود الولايات المتحدة في أعقاب الغزو في أواخر عام 2001، وساعدت في بناء التحالف الذي سيحل محل طالبان في كابول. وفي مفاوضات مبكرة بعد الغزو، أصر المسؤولون الإيرانيون على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية في حقبة ما بعد طالبان.

ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الفوضى في أفغانستان قد تدفع موجة أخرى من اللاجئين

إن إيران تتطلب الاستقرار في أفغانستان. ويشترك البلدان في حدود سهلة الاختراق، وغالبًا ما تمتد عواقب الاضطرابات في أفغانستان إلى الأراضي الإيرانية. وإيران هي موطن لمئات الآلاف من اللاجئين الأفغان. كما أنها وسيلة رئيسية لتهريب المواد الأفيونية إلى أوربا. ووصل البلدان إلى شفا الحرب في ذروة حكم طالبان في أواخر التسعينيات عندما قتلت طالبان، في سبتمبر 1998، العديد من الدبلوماسيين الإيرانيين في مدينة مزار الشريف شمال أفغانستان. وتعهد قادة إيران بالانتقام ونشروا آلاف الجنود في المنطقة الحدودية.

وتشمل المصالح السياسية والاقتصادية الرئيسية لإيران في أفغانستان الحفاظ على وصول البضائع الإيرانية إلى السوق الأفغانية والحماية من عدم الاستقرار على طول حدودها. كما يعد تصدير أيديولوجيتها الدينية إلى الدول المجاورة أحد أهدافها المهمة.

ولا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من آثار العقوبات الأمريكية ومن الاضطرابات الناجمة عن أزمة كوفيد -19. ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الفوضى في أفغانستان قد تدفع موجة أخرى من اللاجئين عبر الحدود وأن إيران لن تكون قادرة على تحمل الاضطراب. وقد أدى كوفيد-19 إلى تفاقم المصاعب الطويلة الأمد والفقر بين اللاجئين في إيران الذين كافحوا بالفعل من أجل الحصول على فرص العمل والرعاية الصحية. وقد رحلت إيران آلاف الأفغان، لكن المزيد من العنف قد يؤدي إلى تدفق جديد. لذلك، تفضل إيران إلى حد كبير الوضع الراهن، والذي يوفر على الأقل قدرًا بسيطًا من الاستقرار الذي يسمح لطهران بالتركيز على الأولويات الأخرى التي تعتبر أكثر إلحاحًا، خاصة وأن البلاد تكافح مع موجة قوية أخرى من الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

ومع ذلك، هناك ظروف قد تشعر فيها إيران بأنها مضطرة للتدخل في الشؤون الأفغانية. وقد تفعل طهران ذلك إذا وجدت أنه من غير المقبول الحكومة المركزية التي تشكلت في كابول بعد تسوية تفاوضية.

وعلى غرار روسيا، لطالما اعتبرت إيران أفغانستان تهديدا لأمنها، ولكنها أيضا فرصة لتوسيع التجارة وإمكانية الوصول إلى أسواق أفغانستان وآسيا الوسطى. ولم ترغب إيران أبدًا في وجود أمريكي طويل الأمد في أفغانستان واستهدفت الولايات المتحدة بكل من القوة الناعمة والصلبة. وعارضت إيران الاتفاقية الأمنية الثنائية التي تم التفاوض عليها بين أفغانستان والولايات المتحدة، بينما دعمت أيضًا المتمردين المناهضين للولايات المتحدة.

وإن طهران لديها مصالح أمنية كبيرة في أفغانستان، وقد حاربت محافظة خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هناك بإرسال لواء الفاطميين التابع لها، الذي جند المقاتلين الشيعة الأفغان في الماضي.

وعلى الرغم من وجهات نظرهما المشتركة حول القوات الأمريكية، فإن روسيا لا تريد إيران قوية لمواجهة نفوذها الإقليمي. ومصدر قلق آخر لروسيا هو التقارب بين الولايات المتحدة وإيران، والذي قد يقوض ويهمش النفوذ الروسي.

وتحولت علاقات إيران مع طالبان من العداء إلى تعاون واسع النطاق

ومع انسحاب القوات الأمريكية، سيكون لإيران نفوذ مباشر أكبر في أفغانستان وستهدف إلى حماية مصالحها من خلال بناء تحالفات مع القوى الإقليمية، وخاصة الصين وروسيا. وصفقة موقعة بين إيران والصين وعدت باستثمارات صينية بقيمة 400 مليار دولار هي ثاني شراكة صينية في المنطقة بعد تعاون الصين مع روسيا. وعلى الرغم من تنامي العلاقة الصينية الإيرانية، ستحرص بكين على عدم السماح لتلك الشراكة بالمخاطرة بعلاقاتها مع دول الخليج العربية الغنية بالنفط.

وتحولت علاقات إيران مع طالبان من العداء إلى تعاون واسع النطاق. وكان تردي العلاقات مع الغرب والسعودية عاملاً محركاً لتوعية طهران، كما أن التهديد الجديد من داعش يوفر المزيد من التعزيز للعلاقة. كما أن موارد المياه الإيرانية والمصالح الأخرى في أفغانستان تملي عليها إقامة علاقات جيدة مع المجموعة التي من المرجح أن تكون القوة المهيمنة في المرحلة التالية.

ومع ذلك، هناك العديد من القيود المحتملة على الشراكة بين إيران وطالبان.

أولاً، إيران بعيدة كل البعد عن الهيمنة على طالبان: فمعظم قيادة طالبان تظل بالفضل لباكستان، وإسلام أباد لديها كل الحافز لمحاولة سحب قادة طالبان في مدار إيران بعيدًا.

ثانياً، عملية السلام الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان تفاقم من طهران التي لا مصلحة لها في نجاح هذه الدبلوماسية.

ثالثًا وأخيرًا، قد تؤدي العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، وخاصة صناعة النفط المهمة جدًا، إلى تقليص إرادة طهران وقدرتها على ضمان شركاء خارجيين مثل طالبان.