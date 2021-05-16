القبة الحديدية..هل هي حديدية فعلاً؟!

يواجه نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي في القبة الحديدية أصعب اختبار له منذ سنوات. ويبدو أن القبة الحديدية، التي ساعدت الولايات المتحدة في تمويلها، أثبتت فعاليتها بنسبة تتراوح بين 85 و90 في المائة في إطلاق الصواريخ الخام التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على المراكز السكانية المدنية الإسرائيلية هذه الأيام، وفقا لجيش الدفاع الإسرائيلي. ولكن النظام الذي يسقط تسعة صواريخ من أصل عشرة أقل فعالية عندما تشارك مئات، أو حتى آلاف، الصواريخ، ويمكن أن تطغى على القبة الحديدية أعداد كبيرة.

واستثر العديد من الجماعات المسلحة العاملة على حدود إسرائيل بكثافة في ترسانات كبيرة من الصواريخ، التي غالبًا ما تنحدر من أسلحة الحرب الباردة السوفيتية والصينية ويبلغ قطرها عادة من 107 إلى 122 ملم. وعادة ما تكون هذه الصواريخ غير موجهة ومسلحة برأس حربي شديد الانفجار يبلغ 10 أرطال أو أقل.

واستعدادًا للصراع مع إسرائيل، قامت حماس وجماعات أخرى بحفر الصواريخ من مخابئ مخفية منتشرة في أنحاء غزة وإطلاقها في اتجاه مستوطنة أو بلدة أو مدينة إسرائيلية.

وفي حين أن هذه الصواريخ غير دقيقة وسيئة التصويب ، إلا أنه من الصعب أيضًا اكتشافها قبل الإطلاق وإطلاقها بأعداد كبيرة، وبالتالي تصبح أسلحة فعالة. أدخل القبة الحديدية ، التي دفعت الحكومة الأمريكية لمقاولي الدفاع الإسرائيليين رافائيل وصناعات الطيران الإسرائيلية لتطويرها.

وهذه هي الطريقة التي يعمل بها النظام: بمجرد أن تكتشف القبة الحديدية الصواريخ آتية

ونشرت إسرائيل القبة الحديدية لأول مرة في عام 2011 ، ولديها الآن 10 بطاريات في الشبكة. وتتكون بطارية القبة الحديدية المفردة من نظام رادار ونظام إدارة المعركة وثلاث إلى أربع وحدات لإطلاق الصواريخ. وكل وحدة إطلاق القبة الحديدية مسلحة بما يصل إلى 20 صاروخ اعتراضي من تامير.

ووفقا لشركة رايثيون، التي دخلت في شراكة مع رافائيل لبناء القبة الحديدية في الولايات المتحدة، يمكن لكل بطارية حماية مساحة 60 ميلا مربعا.

وهذه هي الطريقة التي يعمل بها النظام: بمجرد أن تكتشف القبة الحديدية الصواريخ الآتية ، فإنها تبدأ في تتبعها، حتى 1100 صاروخ في آن واحد. وهي ، كما تفعل ، تتوقع نقاط تأثير محتملة وتقارن تلك البيانات بالمواقع المعروفة لأهداف مدنية وعسكرية. وعندما يكون لديها هذه المعلومات، فإن القبة الحديدية ستقرر بعد ذلك الصواريخ التي يجب استهدافها – ولكن بنفس الأهمية ، أي الصواريخ يجب عدم استهدافها. والنظام لن يشرك الصواريخ التي من المتوقع أن تسقط خارج المراكز السكانية.

وكل بطارية لديها فقط 60 إلى 80 صاروخا، ولكل صاروخ معدل احتمال إصابة تدعي إسرائيل أنه حوالي 90 في المئة. هذا جيد جدًا ، ولكن في مواجهة مئات الصواريخ الآتية يوميًا ، يتعين على المدافعين انتقاء واختيار أي صاروخ لإسقاطه وأي منها يتم تمريره. وبالنسبة للصواريخ المتوقع سقوطها في مناطق مكتظة بالسكان، فإن القبة الحديدية ستخصص صاروخين اعتراضيين من طراز تامير لضمان إسقاط الصاروخ.

في عام 2012 ، وفقًا لمجلة أير فورس ، أطلقت حماس 1500 صاروخا من غزة على إسرائيل. واعتبرت القبة الحديدية أن 500 من تلك الصواريخ كانت على مسارات مهددة ، واشتبكت معها بمعدل دقة يبلغ 85 في المائة.

ولكن المشكلة في القبة الحديدية، مثل أي نظام دفاع صاروخي، هي أنها حتى معدل اعتراض الاحتمال الكبير يمكن أن يقع ضحية للأعداد الهائلة. وإذا أطلقت جماعة مسلحة مثل حماس 2000 صاروخ و 500 منها تشكل تهديدا ، فإن معدل اعتراضها البالغ 85 في المائة سيؤدي إلى سقوط 75 صاروخا في مناطق مأهولة بالسكان. ويجب استكمال نظام مثل القبة الحديدية بنظام دفاعي أكثر نشاطا.

وفي البداية، حصلت حماس والجهاد الإسلامي على مساعدة من حلفائهما في تصنيع الصواريخ. ومع ذلك، يمكن الآن إنجاز الكثير من العمل محليًا بواسطة خبراء فلسطينيين.

وبدأت حماس في إنتاج صاروخ يسمى قسام في حوالي عام 2001، خلال الانتفاضة الثانية. وفي البداية، كان مدى الصواريخ ميلين أو ثلاثة أميال فقط، ولكن الإصدارات اللاحقة، مثل “القسام 3″، يصل مداها إلى حوالي 10 أميال. ولكن بعض الصواريخ، مثل تلك التي أصابت تل أبيب، على بعد 40 ميلاً تقريبًا من حدود غزة ، لها مدى أطول بكثير. وقال الجيش الإسرائيلي في عام 2019 إن صاروخا فلسطينيا أصاب منزلا قرب تل أبيب يبلغ مداه 75 ميلا.

وتشكل الصواريخ قصيرة المدى أيضًا تهديدًا لأن القبة الحديدية أقل فعالية في نطاقات 2.5 ميل أو أقل.

وعلى الرغم من أن أسلحة حماس غالبًا ما تكون بدائية وأن العديد منها يفتقر إلى أنظمة التوجيه، إلا أن عددها الهائل وتكلفتها المنخفضة تعد ميزة ضد القبة الحديدية. وفي حين أن الصاروخ قد يكلف أقل من بضع مئات من الدولارات، فإن كل صاروخ معترض يكلف حوالي 80 ألف دولار، وفقًا لتقارير الصحف الإسرائيلية.

وفي نهاية المطاف، تعتبر القبة الحديدية.. قبة وليست درعًا لا يمكن اختراقه.