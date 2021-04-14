الأسباب الكامنة وراء العدوان الروسي على أوكرانيا؟

قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق متزايد بشأن العسكرة الروسية على طول الحدود الأوكرانية، حيث سافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى خط المواجهة الشرقي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، في واشنطن إن عدد القوات الروسية على الحدود مع الجمهورية السوفيتية السابقة أصبح الآن أكبر “من أي وقت كان منذ عام 2014″، عندما اندلعت الحرب في شرق أوكرانيا لأول مرة واستولت روسيا على منطقة القرم.

وحاليًا، يقاتل الجيش الأوكراني الانفصاليين المدعومين من موسكو في منطقة دونباس. وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن اشتباكات عنيفة مع القوات المدعومة من روسيا في منطقة شيمي وحولها.

ويتزايد الضغط الدولي على روسيا لفرض وقف مباشر لإطلاق النار، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. وحذر محللون في الأسابيع الأخيرة من احتمال مواجهة عسكرية واسعة النطاق، حيث اعتبروا التحركات العسكرية في المنطقة استفزازات من جانب موسكو. وفي الوقت نفسه، كانت معظم المواجهات محلية، دون أي تأثير إقليمي حقيقي حتى الآن.

بيد أن الجمود العسكري قد يقترب من نهايته. وظهرت كمية متزايدة من التقارير التي تُظهر ليس فقط تحركات عسكرية روسية واسعة النطاق باتجاه الحدود الأوكرانية فحسب، بل نشرت أيضًا، الداعمة الإقليمية الوحيدة لموسكو، بيلاروسيا، قوات جديدة على الحدود الأوكرانية. كما قال جوليان روبكي، المراسل الألماني، إن كميات كبيرة من المعدات العسكرية البيلاروسية، بما في ذلك المركبات المدرعة BTR-80 والشاحنات العسكرية تم نقلها إلى المنطقة الحدودية.

وأشارت القناة التلفزيونية الروسية “روسيا تو داى” إلى أن موسكو ستدعم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية (DPR) “للعودة إلى الوطن”

وقد ردت كييف بالفعل على تصور التهديد المتزايد من خلال استدعاء التعزيزات. وصرح رسلان خومتشاك، القائد العام لأوكرانيا، للصحافة أن روسيا تقوم ببناء قوات مسلحة بالقرب من حدود أوكرانيا في تهديد لأمن البلاد.

وأشارت القناة التلفزيونية الروسية “روسيا تو داى” إلى أن موسكو ستدعم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية (DPR) “للعودة إلى الوطن”. قد تكون الأيام المقبلة نقطة تحول رئيسية للوضع العسكري-الجيوسياسي في المنطقة. لقد افترض الغرب دائماً أن موسكو كانت أكثر من سعيدة بالوضع الحالي، حيث لم تسيطر على منطقة دونباس فحسب، بل أيضاً على منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي.

إن حلم روسيا النهائي هو توحيد روسيا وأوكرانيا. وهو حلم ترغب روسيا في تحقيقه إما بالدبلوماسية الصعبة أو بالوسائل العسكرية. ويبدو أن موسكو أصبحت غير سعيدة على نحو متزايد بشأن افتقارها إلى التقدم في تحقيق هذا الحلم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعاقة اتفاقيات مينسك.

وإدارة بايدن، الأقل مرونة لاستراتيجيات موسكو من الإدارة السابقة، هي أيضًا سبب محتمل لمغامرات روسيا العسكرية الجديدة. وتضمن خطاب بايدن في وزارة الخارجية في الرابع من فبراير/شباط رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن “أيام الانقلاب في مواجهة تصرفات روسيا … قد ولت”. ومن الممكن بكل تأكيد أن يكون الخطاب قد دفع روسيا إلى تكثيف عملياتها العسكرية.

وفي الوقت نفسه، في بيلاروسيا وأوكرانيا، يُنظر إلى الغرب على أنه يشن حربًا هجينة ضد موسكو. ومن وجهة نظر بوتين، فإن الخيار الوحيد الآن هو الهجوم المضاد بشكل فعال. ولا يزال المحللون العسكريون يتجادلون حول ماهية خيارات موسكو في الأيام المقبلة. وتتوقع الأغلبية تصعيدًا محليًا مزعومًا، دراماتيكيًا ومدمرًا، يؤدي إلى نشر “قوات حفظ سلام” روسية. ويمكن استخدام مثل هذه الخطوة لتبرير التحركات العسكرية المستقبلية من قبل روسيا.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين شكوى كرر فيها دعم واشنطن لوحدة أراضي أوكرانيا “في مواجهة العدوان الروسي المستمر”. ولكن إذا كان بوتين يعتقد أن الغرب ضعيف، فإن الخطوة العسكرية، التي ستمنح روسيا إمكانية الوصول إلى إمدادات مياه القرم، ستكون خطوة جذابة للغاية.

ولن تؤثر عملية عسكرية كاملة محتملة على الأمن الإقليمي فحسب، بل ستضع أيضًا قطاع النفط والغاز الأوربي تحت الضغط

ويعتقد المراقبون الأوكرانيون أن الكرملين قد يفكر حتى في دفع عسكري حاسم عبر جنوب شرق أوكرانيا لإنشاء ممر بري يربط شبه الجزيرة القرم بدونباس وإنهاء نقص المياه المزمن في شبه الجزيرة -فقد منعت أوكرانيا 85 في المائة من إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم منذ عام 2014.

ولن تؤثر عملية عسكرية كاملة محتملة على الأمن الإقليمي فحسب، بل ستضع أيضًا قطاع النفط والغاز الأوربي تحت الضغط، في حين يمكن أيضًا إعاقة الخدمات اللوجستية البحرية. ونظرًا لانخفاض مخزون الغاز في أوروبا حاليًا إلى حد كبير وما زال الاعتماد على الإمدادات الروسية مرتفعًا للغاية، فقد يكون للأزمة هنا تأثير كبير. وستتعرض أسعار الغاز قريباً لضغوط إذا تصاعد الوضع.

إن القبضة الخانقة التي تمارسها روسيا على أسواق الغاز الأوربية قد تصبح قريبًا عامل سوق جيوسياسي رئيسي مرة أخرى. إذا اندلعت أزمة في أوكرانيا، من المحتمل أن تسد أو تغلق خطوط أنابيب الغاز والنفط في المنطقة، فستتبعها أزمة طاقة جديدة عن كثب.

ويبدو أن استراتيجيي بوتين قد تفوقوا على القوى الغربية. ورد الفعل الضعيف من قبل كل من بروكسل وواشنطن على تحركات القوة الروسية في السنوات الأخيرة قد شجع بوتين. وكانت العقوبات غير فعالة إلى حد كبير، بينما يبدو أن الخيارات العسكرية غير واردة.