الحرب بين الولايات المتحدة والصين لهيمنة 6G

لم يختبر معظم العالم بعد فوائد شبكة الجيل الخامس، لكن السباق الجيوسياسي للشيء الكبير التالي في تكنولوجيا الاتصالات يحتدم بالفعل.

بالنسبة للشركات والحكومات، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر. وسيكون أول من طور الجيل السادس وبراءة اختراعه أكبر الفائزين فيما يسميه البعض الثورة الصناعية القادمة. وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامنا عقد على الأقل من أن يصبح حقيقة، فإن الجيل السادس – الذي يمكن أن يصل إلى 100 مرة أسرع من ذروة سرعة الجيل الخامس -يمكن أن يقدم نوع التكنولوجيا التي كانت لفترة طويلة مادة الخيال العلمي، من الصور المجسمة في الوقت الحقيقي إلى الطيران وسيارات الأجرة والأجسام والعقول البشرية المتصلة بالإنترنت.

ويتزايد تكثيف برنامج الجيل السادس بالفعل على الرغم من أنه لا يزال اقتراحًا نظريًا، ويؤكد كيف تغذي الجغرافيا السياسية المنافسات التكنولوجية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.

لقد أثرت سنوات من الحدة تحت إدارة ترمب على شركات التكنولوجيا الصينية بشدة، لكن هذا لم يمنع البلاد من الظهور كرائد في الجيل الخامس. كما أن لديها أكبر بصمة 5G في العالم، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة من قبل الولايات المتحدة لتوليها، فإن شركة هواوي للتقنيات تتفوق على بائعي 5G المنافسين على مستوى العالم، في الغالب من خلال تقديم أسعار جذابة.

قد يمنح تطوير الجيل السادس الولايات المتحدة فرصة لاستعادة الأرض المفقودة في التكنولوجيا اللاسلكية. ومن الواضح أن 6G هي بالفعل في أذهان صانعي السياسة في كل من واشنطن وبيجين. وكتب الرئيس السابق دونالد ترمب في أوائل عام 2019 ، على سبيل المثال، بأنه يريد 6G “في أقرب وقت ممكن”. والصين تمضي قدما بالفعل.

وأطلقت البلاد قمرًا صناعيًا في نوفمبر/ تشرين الثاني لاختبار موجات الأثير لنقل 6G محتمل، ولدى هواوي مركز أبحاث الجيل السادس في كندا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكندية. كما تعاونت شركة ZTE لصناعة معدات الاتصالات مع شركة تشاينا يونيكوم هونغ كونغ المحدودة لتطوير هذه التكنولوجيا.

وتستخدم الصين بالفعل كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه والقياسات الحيوية مثل عينات الصوت والحمض النووي لتتبع المواطنين والسيطرة عليهم.

لقد أثبتت الولايات المتحدة أن لديها القدرة على إعاقة الشركات الصينية بشكل خطير، كما في حالة ZTE ، التي كادت أن تنهار بعد أن حظرتها وزارة التجارة لمدة ثلاثة أشهر في 2018 من شراء التكنولوجيا الأمريكية. وتحركات مماثلة يمكن أن تعرقل طموحات هواوي 6G. وبدأت واشنطن بالفعل في رسم خطوط معركة 6G. ومن غير المرجح أن يتراجع انعدام الثقة في الشركات الصينية مثل هواوي مع 6G.

ويتزايد قلق الديمقراطيات بشأن كيفية استخدام الأنظمة الاستبدادية لتقنية 5G ، مع مخاوف من أن 6G يمكن أن تمكن تقنيات مثل المراقبة الجماعية للطائرات بدون طيار.

وتستخدم الصين بالفعل كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه والقياسات الحيوية مثل عينات الصوت والحمض النووي لتتبع المواطنين والسيطرة عليهم.

في الوقت الذي تم فيه تقديم تكنولوجيا الجيل الخامس التجارية حوالي عام 2019 ، فلا تزال البلدان تعمل على نشر الشبكات وتطوير التطبيقات التي يمكن أن تجذب الشركات وتحول التكنولوجيا إلى مربحة. وبالمثل، قد لا تصل 6G إلى إمكاناتها بعد 15 عامًا على الأقل من الآن. فقط حوالي 100 شركة اتصالات لاسلكية حول العالم تقدم خدمات 5G في مناطق محدودة في الوقت الحالي.

ولكن الباحثين لديهم رؤية طموحة لما يمكن أن تقدمه شبكة الجيل التالي. بمعدل محتمل يبلغ 1 تيرابايت في الثانية ، فإن 6G ليس أسرع بكثير فحسب ، بل يعد أيضًا بزمن انتقال – الذي يسبب تأخيرات – يبلغ 0.1 ميلي ثانية ، مقارنة بـ 1 ميلي ثانية ، أو الحد الأدنى لـ 5G.

لا يزال من السابق لأوانه معرفة إن كان العالم المستقبلي المتصور المحدد بواسطة 6G سيتجسد في النهاية. في هذا العالم النظري ، سيتم توصيل كل شيء في بيئتنا بشبكات 6G – ليس فقط يمكن للناس التواصل مع أشياء مثل الأثاث والملابس، ولكن يمكن أيضًا لتلك الأدوات التواصل فيما بينها.