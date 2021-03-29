كيف يؤدي انسداد قناة السويس إلى خنق التجارة العالمية ؟

قدرت قائمة لويدز أن السفينة العملاقة العالقة في قناة السويس تكلف الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 400 مليون دولار في الساعة. كما قدرت القائمة المذكورة قيمة بضائع الشحن التي تمر عبر القناة يوميًا بمتوسط ​​9.7 مليار دولار، منها 5.1 مليار دولار في اتجاه الغرب و4.6 مليار دولار في اتجاه الشرق.

ويبلغ متوسط ​​عدد السفن التي تمر عبر القناة يوميًا 93 سفينة، مما يعني أنه تم بالفعل حظر مئات السفن.

وتنبع أهمية القناة أولاً وقبل كل شيء من موقعها؛ إنه المكان الوحيد الذي يربط مباشرة مياه أوربا ببحر العرب والمحيط الهندي ودول آسيا والمحيط الهادئ. وبدون قناة السويس، سيتعين على الشحنات التي تسافر بين تلك الأجزاء من العالم أن تعبر القارة الأفريقية بأكملها، مما يضيف تكاليف باهظة ويطيل أوقات رحلاتها بشكل كبير.

الوقت الذي يوفره الممر المائي لا يقدر بثمن

ويبدو حل هذه المشكلة بعيد المنال لعدة قرون، حتى تم إنشاء الممر المائي الثمين البالغ طوله 120 ميلًا للانزلاق إلى أسفل مصر وصولاً إلى البحر الأحمر. وقد تم حفره على مدى عقد من الزمان في منتصف القرن التاسع عشر – وهو إنجاز ممكن فقط لأنه وجد أن ارتفاع البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر كان على مستوى واحد تقريبًا.

الوقت الذي يوفره الممر المائي لا يقدر بثمن. اليوم، ستغطي سفينة تسافر من ميناء في إيطاليا إلى الهند، على سبيل المثال، حوالي 4400 ميل بحري إذا مرت عبر قناة السويس – وهي رحلة تستغرق حوالي تسعة أيام بسرعة 20 عقدة.

ولكن ثاني أسرع طريقة لإكمال نفس الرحلة ستكون عبر رأس الرجاء الصالح وحول أفريقيا وبنفس السرعة، سيستغرق الأمر ثلاثة أسابيع لاجتياز المسار الذي يبلغ طوله 10500 ميل بحري.

ومما يزيد من أهميته أنه لا توجد بدائل عن السويس؛ لولا البحر الأحمر الممتد فوق القرن الأفريقي وعلى طول السودان ومصر، لما كانت هناك كتل برية ضيقة بما يكفي لدعم ممر مائي اصطناعي يربط أوربا بآسيا والمحيط الهادئ.

ويعني موقع القناة المهم استراتيجياً الآن أنها تستضيف ما يقرب من 19 ألف سفينة كل عام، وفقاً لمجلة “لويدز ليست”، وهي مجلة لصناعة الشحن. .

وحتى قبل جنوح “إيفر جيفن” في قناة السويس، كانت سلاسل التوريد العالمية ممتدة إلى أقصى الحدود، مما جعل نقل البضائع حول العالم أكثر تكلفة وتسبب في نقص في كل شيء من دراجات التمرين إلى الجبن في وقت طلب غير مسبوق.

ويتم نقل أكثر من 80٪ من التجارة العالمية من حيث الحجم عن طريق البحر، وتضيف الاضطرابات مليارات الدولارات إلى تكاليف سلسلة التوريد. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع متوسط ​​تكلفة شحن حاوية 40 قدمًا من 1040 دولارًا في يونيو الماضي إلى 4570 دولارًا في 1 مارس ، وفقًا لشركة S&P Global Platts.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان انسداد القناة سيؤثر على المستهلكين ومدى شدت ذلك. ولكن محللي كومرتس بنك قالوا في مذكرة للعملاء إن هذه الحادثة قد تتسبب في زيادة تكلفة النفط على المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار الناقلات نتيجة للحادث.