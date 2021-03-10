نظام غذائي للسكري

يُصاب الإنسان بمرض السكّري نتيجة لمجموعة من الاضطرابات في عملية التحويل الغذائي؛ يتسبّب ذلك في زيادة نسبة السكّر في الدم؛ ويشكّل خلل إفراز هرمون الأنسولين عائقاً أمام الحفاظ على مستويات السكّر؛ نقدم لكم نصائح وإرشادات حول اتّباع نظام غذائي للسكر وضبط مستوياتهِ، لتجنّب الاختلاطات الخطيرة الممكن حدوثها..

ما هو مرض السكري؟

يؤثر مرض السكري على قدرة الجسم على إنتاج هرمون الأنسولين أو استخدامه؛ له نوعان :

– يحدث مرض السكري من النوع الأول في حال إنتاج الجسم كميّات قليلة أو معدومة من الأنسولين.

– بينما يحدث مرض السكري من النوع 2 عندما تكون خلايا الجسم غير قادرة على استخدام الأنسولين بالشكل الصحيح، وهو ما يسمّى بمقاومة الأنسولين.

يوجد نوع آخر من مرض السكري يسمى بالسكري الحملي، يؤثّر على حوالي 18% من جميع حالات الحمل، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية. عادةً ما يختفي بعد الحمل، ولكن بمجرد الإصابة به، تزداد فرص حدوثه في حالات الحمل المستقبلية.

فوائد اتّباع نظام غذائي للسكر

يساعد اتّباع نظام غذائي لمرضي السكر على تنظيم مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يقي من المضاعفات الخطيرة، التحكم في وزن الجسم، التحكم في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم. فقد يؤدي ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم لفترات طويلة إلى مشاكل خطيرة، مثل: تلف الأعصاب، الكلى، والقلب.

إليك أفضل نظام غذائي لمرضي السكري

يساعد اتباع جدول غذائي للسكر في الحدّ من مضاعفات مرض السكري بجانب تناول العديد من الأطعمة التي يرغب الشخص بها دون حرمانه، كما يلي :

الأطعمة المسموح بها

يجب تناول كميات محددة وعدد سعرات معينة من الأطعمة التالية:

الكربوهيدرات الصحية

أثناء الهضم، تتحلل السكريات والنشويات إلى جلوكوز الدم. لذلك تناول الكربوهيدرات الصحيّة، مثل:

● الفاكهة.

● الخضروات.

● الحبوب.

● البقوليات، مثل: الفول والبازلاء.

● منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب والجبن.

تجنّب تناول الكربوهيدرات غير الصحيّة مثل: الأطعمة أو المشروبات المضاف إليها الدهون، السكريات، أو الصوديوم.

الأطعمة الغنية بالألياف

تشمل الألياف الغذائية جميع أجزاء الأطعمة النباتية التي لا يستطيع الجسم هضمها أو امتصاصها. تعمل الألياف على تعديل طريقة هضم الجسم وتساعد على التحكم بـ مستويات السكر في الدم. تشمل الخضراوات، الفاكهة والبقوليات.

الأسماك الدهنية

يساعد تناول الأسماك الدهنيّة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب؛ احرص على تناولها مرتين على الأقل في الأسبوع. وتشمل :

● السلمون.

● الماكريل.

● التونة.

● السردين.

تجنّب تناول الأسماك المقليّة والأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، مثل سمك الماكريل.

الدهون الصحية

يمكن أن تساعد الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. وتشمل:

● الأفوكادو.

● المكسّرات.

● زيت الكانولا، الزيتون، والفول السوداني.

الأطعمة التي يجب تجنّبها في جدول غذائي للسكر

يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق زيادة حدوث انسداد وتصلب الشرايين؛ وفيما يلي قائمة بـ الأطعمة الضارّة بمرضى السكري :

الدهون المشبعة

● منتجات الألبان عالية الدسم.

● البروتينات الحيوانية مثل: الزبدة.

● زيوت جوز الهند ونواة النخيل.

الدهون المتحولة

تجنّب تناول الدهون غير المشبعة الموجودة في الوجبات الخفيفة المصنّعة، المعجّنات، والسمن النباتي.

الكوليسترول

تشمل مصادر الكوليسترول ما يلي:

● البروتينات الحيوانية الغنية بالدهون.

● صفار البيض.

● الكبد.

الصوديوم

يجب تناول أقل من 2300 مغم من الصوديوم يوميًا أو أقل من ذلك في حال كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

أوقات وعدد مرات تناول الطعام

يشمل أي نظام غذائي للسكر ثلاث وجبات رئيسية، تتمثل في الفطور، الغداء والعشاء. يمكن تناول وجبتين خفيفتين كسناك بين الوجبات في حال الشعور بالجوع. يوصى صحتي بتناول الطعام في أوقات ثابتة بشكل يومي لمساعدة الجسم على تنظيم مستويات سكر الدم كما يجب تجنّب تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل.

الأطعمة المختارة في برنامج يوم واحد

يجب الأخذ في الاعتبار وزن الجسم ومستوى النشاط قبل وضع خطة نظام غذائي للسكر فقد تم تصميم القائمة التالية لمن يحتاج من 1200 إلى 1600 سعرة حرارية في اليوم فقط.

الإفطار

● شريحة متوسطة من خبز القمح الكامل.

● ملعقتان صغيرتان من المربى.

● نصف كوب من حبوب الشوفان مع كوب من الحليب قليل الدسم بنسبة 1٪.

● قطعة فاكهة وكوب قهوة

الغداء

● قطعة لحم مشوي على خبز أبيض مع خس.

● قطعة جبن أمريكي قليل الدسم.

● طماطم ومايونيز.

● ثمرة تفاح متوسطة.

● كوب ماء.

العشاء

● قطعة سلمون.

● ملعقة صغيرة ونصف زيت نباتي.

● حبة بطاطس صغيرة مخبوزة.

● 1/2 كوب جزر.

● نصف كوب فاصوليا خضراء.

● شاي مثلج غير محلى أو كوب حليب.

وجبة خفيفة

● كوبان ونصف كوب من الفشار.

دور الفيتامينات في ضبط مستويات السكر في الدم

تساعد العديد من الفيتامينات مثل: فيتامين D،C،E،B12 على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين والحدّ من المضاعفات التي يسبّبها السكّري. لذلك يوصى بتناول مكملات الفيتامينات وفقاً لإرشادات ونصائح الطبيب.

نصائح وقائية لضبط نسبة السكر في الدم

● تناول الشاي والقهوة بدون سكر.

● استبدل الملح بالفلفل الأسود والأعشاب والتوابل.

● تحقق من ملصقات الطعام وما تحتوي عليه من مكوّنات.

● طهي الطعام في المنزل للتحكّم في كميّة الملح التي تستخدمها.